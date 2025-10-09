Valsts akciju sabiedrības "Latvijas loto" organizētajā momentloterijā "Senatnes loterija" laimēts viens miljons eiro.
Laimētāja ir kāda kundze no Vidzemes, kura nevēlas atklāt savu identitāti. Laimesta dienā pirms darba ap pulksten septiņiem no rīta viņa esot apsēdusies izdzert rīta kafiju ar telefonu rokās un nolēmusi iegādāties vienu loterijas biļeti. "Es nekad neesmu cerējusi uz miljonu," teikusi sieviete. "Esmu sapņojusi, ka varbūt kādreiz laimēšu 10 000 eiro, bet ne jau miljonu." Lai atzīmētu šo notikumu, kundze visu ģimeni uzaicināšot vakariņās, bet par plāniem, kā laimestu tērēt, izsakās atturīgi – ieguldīs nekustamajā īpašumā.
"Senatnes loteriju" rīko "Latvijas loto" pēc Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iniciatīvas Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Loterijas mērķis ir Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšana – tā īstenošanai tuvāko četru gadu laikā no "Latvijas loto" valsts budžetā iemaksātajām dividendēm varētu tikt novirzīti vairāk nekā 9,6 miljoni eiro.
Pirmo laimestu viena miljona eiro apmērā "Senatnes loterijā" ieguva trīsdesmitgadīgs liepājnieks, kurš šovasar jūnijā laimīgo biļeti iegādājās vienā no Liepājas "Maxima" veikaliem. Viņš pirkumu veicis spontāni – piekritis iegādāties pēdējo pieejamo "Senatnes loterijas" biļeti. Par laimestu uzzinājis mājās, kad biļeti nokasījusi viņa sieva.
Kā informē "Latvijas loto", vienu miljonu eiro ir iespējams laimēt arī momentloterijā "Miljons", taču šajā loterijā no laimesta tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Loterijas "Miljons" galveno laimestu līdz šim laimējuši jau trīs Latvijas iedzīvotāji.
"Latvijas loto" 2024. gadā strādāja ar 100,359 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 2,1% – līdz 14,089 miljoniem eiro. Uzņēmums "Latvijas loto" pilnībā pieder valstij, un tam vienīgajam ir tiesības rīkot valsts mēroga izlozes un loterijas.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu