Vācijas autobūves nozares detaļu piegādātāji ir pesimistiski par savu biznesu, jo ekonomika ir vāja un pieaug globālie riski, liecina jaunākās aptaujas rezultāti.
Vācijas Autoražotāju asociācijas (VDA) veiktā aptaujā secināts, ka gandrīz puse no 158 uzņēmumiem, kas piedalījās aptaujā, savu pašreizējo situāciju vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu.
Nozarē valda drūms noskaņojums par investīcijām un nodarbinātības plāniem, secināja VDA.
Vairāk nekā 60% nozares piegādātāju plāno samazināt strādājošo skaitu, bet ap 80% uzņēmumu plāno atlikt, pārcelt uz ārvalstīm vai atteikties no plānotajām investīcijām.
Tikai apmēram piektdaļa kompāniju plāno izpildīt līdzšinējos investīciju plānus, bet gandrīz neviens no uzņēmumiem neplāno palielināt investīcijas, liecina aptaujas rezultāti.
Vislielākās bažas piegādātājiem rada ASV noteiktie tarifi rūpniecības produktiem. Vairāk nekā puse uzņēmumu norādīja, ka ASV ieviestie pasākumu tos ir ietekmējuši mēreni vai plaši.
VDA prezidente Hildegarde Millere aicināja Vācijas valdību un Eiropas Komisiju savā darbakārtībā par prioritāti noteikt nozares starptautisko konkurētspēju.
Maz nozares uzņēmumu sagaida, ka tuvākajā laikā apstākļi uzlabosies. Tikai piektdaļa piegādātāju sagaida situācijas uzlabošanos, gandrīz 60% neprognozē izmaiņas, bet 18% bažījas, ka situācija nozarē vēl vairāk pasliktināsies.
Aptaujā no 1. līdz 22. septembrim piedalījās 158 Vācijas autobūves nozares piegādātāju.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu