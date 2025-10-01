Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar 49 lidrobotiem, pretkuģu raķeti “Oniks” un četrām ballistiskajām raķetēm “Iskander-M/KN-23”, ziņo Ukrainas Gaisa spēki. No tiem 44 lidroboti notriekti vai padarīti nekaitīgi, izmantojot radioelektroniskās cīņas līdzekļus, taču fiksēti piecu raķešu un lidrobotu trāpījumi sešās apkaimēs.
Tikmēr Krievijas Jaroslavļas apgabalā izcēlies ugunsgrēks vienā no valstī lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām. Varasiestādes apstiprinājušas pašu faktu, bet nav nosaukušas uzņēmuma vārdu. Neoficiāli tiek ziņots, ka aizdegusies rūpnīca “Jaroslavņefteorgsintez”, kas pieder “Slavņeft” un pēc jaudas ir piektā lielākā Krievijā. Gubernators Mihails Evrajevs paziņojis, ka ugunsgrēku nav izraisījuši ukraiņu droni, tomēr Ukraina jau vairākkārt ir veikusi uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai, radot degvielas trūkumu un cenu kāpumu.
Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka līdz trešdienas rītam Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasnieguši 1 111 480 karavīrus. Diennakts laikā iznīcināti 920 iebrucēji. Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 223 tankus, 23 294 bruņutransportierus, 33 324 lielgabalus un mīnmetējus, kā arī tūkstošiem cita kara aprīkojuma.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi apgrūtina karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
