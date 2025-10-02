Vēl neesi iegādājies ziemas riepas? Ir pienācis oktobris, tāpēc – pēdējais brīdis to izdarīt! Lai palīdzētu tev orientēties riepu džungļos, esam atlasījuši 5 ražotājus, kas pēdējos gados izcēlušies ar vislabāko cenas un kvalitātes attiecību katrā cenu kategorijā.
Šie zīmoli ir pārbaudīti praksē un kļuvuši par iecienītu izvēli tūkstošiem Latvijas autovadītāju. Kuri tie ir? Velti dažas minūtes un noskaidro!
Budžeta klases līderi: ekonomija bez kompromisiem drošībā
Tavs budžets ir ierobežots, bet gribi pārvietoties droši? Nekādu problēmu – ir virkne zīmolu, kas spēj nodrošināt adekvātu kvalitāti par pieejamu cenu. Starp citu, to produkcija vairs nav salīdzināma ar budžeta klases riepām pirms 10 vai 15 gadiem. Tehnoloģiju attīstība dara savu, un budžeta klases ziemas riepas no Premium segmenta šobrīd atpaliek vien par 10–20%.
iLink: pārsteidzošākā cenas un ieguvuma attiecība
Ja meklē labāko ieguvumu pret samaksāto cenu, ir vērts pievērst uzmanību zīmolam iLink. Tas neoficiāli saņēmis titulu budžeta klases karalis, demonstrējot, ka ekonomija nav jāpanāk uz drošības rēķina. Iespaidīgs fakts: Latvijā ar iLink riepām pārvietojas nu jau vairāk nekā 100 tūkstoši automašīnu!
Kormoran: Eiropas kvalitāte par pieejamu cenu
Kormoran ir labs sākuma punkts, lai iepazītu Eiropā ražotas ziemas riepas.Kormoran riepas ir pirmais solis virs Ķīnas ražotājiem, turklāt tas pieder Michelin grupai, kas dod pieeju modernākajām tehnoloģijām un materiāliem.
Vidējā un Premium klase: jaunākās inovācijas un maksimāla drošība
Pārejot uz vidējo un Premium cenu kategoriju, tu sāc maksāt par jaunākajām tehnoloģijām, uzlabotu veiktspēju sarežģītos apstākļos un lielāku drošības rezervi, kā arī īpaši komfortablu pārvietošanos jebkādos apstākļos.
Laufenn: zīmols, kas cieši draudzējas ar Hankook
Laufenn ir salīdzinoši jauns zīmols – tā aizsākumi meklējami 2015. gadā, bet šo 10 gadu laikā tas izcīnījis stabilu vietu zem saules (jeb riepu plauktos). Viens no Laufenn riepu kvalitātes rādītājiem ir ciešā sadarbība ar Dienvidkorejas riepu gigantu Hankook. Visas Laufenn ziemas riepas ražo Hankook rūpnīcās, un ikviens riepu modelis ir īpaši izstrādāts prasīgajam Eiropas tirgum, izmantojot jaunākās un modernākās tehnoloģijas. Tajā pašā laikā Laufenn piedāvā ļoti patīkamas cenas.
Lūk, daži no iecienītākajiem Laufenn ziemas riepu modeļiem:
● Laufenn LW31 – cietāka sastāva jeb Eiropas tipa riepas, kas labi strādā uz slapja asfalta un nelielas sniega kārtas;
● Laufenn LW51 – Skandināvijas tipa riepas ar mīkstāku gumijas sastāvu, kas piemērotas sniegotākiem un apledojušiem ceļiem, kā arī nezaudē elastību īpaši lielā salā;
● Laufenn LW71 – radžojams riepu modelis, kurā ievietojot radzes, braukšana pa apledojušu vai pieblietēta sniega klātu ceļu būs maksimāli droša. Atceries, ka radžošanu veic tikai jaunām, vēl nelietotām riepām, un šo pakalpojumu piedāvā Riepu garāža.
Laufenn klāstā atrodami arī vairāki riepu modeļi vieglajam komerctransportam.
Hankook: Stabila izvēle ar labākajiem vērtējumiem testos
Šis zīmols ir pirmā izvēle tiem, kuri vēlas iegūt patiešām uzticamas ziemas riepas no augstākajiem plauktiem, taču par visnotaļ pieejamu cenu. Gada laikā uzņēmums saražo 100+ miljonus riepu 8 ražotnēs, kurās strādā 20 000 darbinieku. Par Hankook riepu kvalitāti runā fakts, ka neatkarīgos riepu testos vairāki ražotāja modeļi ieņem vadošās pozīcijas, apsteidzot arī tādus dūžus kā Pirelli, Michelin, Bridgestone, un citus.
Nokian: neapšaubāms ziemas riepu eksperts
Nokian ir īstens ziemas riepu pionieris, kura galvenais fokuss vienmēr bijis un joprojām ir specializētas ziemas riepas īpaši sniegotiem un ledainiem ceļiem. Šis ražotājs ir no Somijas, kur ziemas mēdz būt vēl skarbākas nekā pie mums, un tas atspoguļojas Nokian produkcijas kvalitātē. Starp citu, tieši Nokian var lepoties ar pirmo ziemas riepu modeli, kas tika radīts tālajā 1934. gadā.
Nokian piedāvājumā tu atradīsi gan Eiropas tipa riepas, kas ir nepārspējamas maigākās ziemās un izcili strādā uz slapjiem ceļiem, gan radžu riepas, kas nepievils pašos ekstrēmākajos apstākļos. Taču, ja runājam par Nokian, īpaši jāizceļ slavenais Skandināvu tipa modelis Hakkapeliitta, kas nodrošina lielisku saķeri uz sniega un ledus bez radzēm.
Riepu garāžā atradīsi visu nupat pieminēto un daudzu citu zīmolu ziemas riepas
Izvēle starp dažādām riepu klasēm un zīmoliem ir atkarīga no budžeta, braukšanas apstākļiem un vēlmēm. Lai arī kādas ziemas riepas tu vēlies, meklē tās Riepu garāžas internetveikalā vai uz vietas kādā no piecām filiālēm visā Rīgā. Tur tevi sagaida zinoši konsultanti, patīkamas cenas, plaša izvēle un bezmaksas piegāde visā Latvijā, turklāt pie reizes vari pieteikties riepu montāžai, balansēšanai un daudziem citiem pakalpojumiem!
