Čehijas ārlietu ministrs Jans Lipavskis paziņojis, ka Čehija ierobežo Krievijas pilsoņu ieceļošanu ar diplomātiskajām un dienesta pasēm valsts lidostās.
Ierobežojumi drošības apsvērumu dēļ stājas spēkā nekavējoties, un ieceļot drīkstēs tikai Krievijas pilsoņi ar Prāgā izsniegtu akreditāciju. Ierobežojumi tāpat neattieksies uz Maskavas vēstniecībā Prāgā strādājošajiem diplomātiem.
Prāga ir pirmā Eiropas Savienībā (ES), kas pieņēmusi šādu lēmumu. Citas ES valstis pagaidām tikai apsver iespēju ierobežot Krievijas diplomātu pārvietošanos Šengenas zonā. Lipavskis žurnālistiem norādīja, ka Čehija "turpinās virzīt priekšlikumu par šādu ierobežojumu ieviešanu Eiropas mērogā un Šengenas zonā". Viņš piebilda, ka tas ļautu atrisināt drošības problēmas, jo Krievijas diplomātiskā dienesta aizsegā darbojas krievu spiegu tīkli.
