Rīgā aizvadītajā nedēļas nogalē uzsākti pirmie reidi, lai atklātu nelegālos imigrantus. Tos īsteno pašvaldības policija, kurai šis pienākums uzticēts nesen. Tomēr policija neļauj televīzijas kamerām fiksēt, kā norit pārbaudes. Pastāv aizdomas, ka tas tiek darīts, jo nav skaidrs, kā tiek izvēlēts, kuras personas pārbaudīt, vēsta 360TV Ziņas.
Tiesībsarga birojs uzsver, ka šādas pārbaudes drīkst notikt tikai likuma ietvaros. Kontrole nedrīkst balstīties uz personas ādas krāsu vai citiem vizuāliem pieņēmumiem. Šāda rīcība var tikt uzskatīta par diskriminējošu, pārkāpt tiesības uz privāto dzīvi un aizskart cilvēka pašcieņu.
Tiesībsarga pārstāvis Edgars Lākutis norāda, ka birojs sagaida no Rīgas pašvaldības skaidru rīcības plānu. Lai izvērtētu, vai pārbaudes notiek tiesiski, nepieciešams detalizēts algoritms, pēc kura policija rīkojas. Viņš uzsver, ka jebkādai kontrolei jābūt pamatotai un bez nepamatotas diskriminācijas.
Pašvaldības policijai ir tiesības atbalstīt Valsts robežsardzi migrācijas uzraudzībā, taču to nedrīkst darīt, veicot nejaušas pārbaudes publiskās vietās bez konkrēta pamatojuma. Pretējā gadījumā sabiedrībā var tikt veicināta stigmatizācija un ksenofobija.
Tikmēr Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs paudis neizpratni par vicemēra Edgara Ratnieka publiskajiem paziņojumiem par reidu uzsākšanu. Kleinbergs uzsvēris, ka nelegālās imigrācijas jautājums nav pašvaldības policijas prioritāte, un tai netiks piešķirti papildu resursi.
