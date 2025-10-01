No 3. oktobra Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM) piektdienu vakaros plkst. 18.50 LTV1 un "REplay.lv" būs skatāma raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" jaunā sezona. Ilggadējam spēles vadītājam Tomam Grēviņam un dziedātājai, vokālajai pedagoģei un dziesmu autore Annai Zankovskai, kura pazīstama arī ar skatuves vārdu Katō, pievienojas Latvijas Radio 5 ētera personība Kristers Karlsons, kurš raidījumā viesosies skolās.
Par savu pievienošanos raidījuma komandai Kristers Karlsons saka: "Pirms astoņiem gadiem – spēles dalībnieks, tagad – daļa no komandas. Toreiz noteikti nebūtu tam ticējis un arī tagad bija grūti noticēt. Kaut arī gads solās būt izaicinājumu pilns, iepazītie kolēģi manās acīs jau kļuvuši par patiesiem padomdevējiem un drošības spilveniem. Nespēju sagaidīt gardās skolas pusdienas un izbraucienus uz daudz un dažādām Latvijas skolām!"
Latvijas Televīzijas režisore Ina Kronberga uzsver, ka Kristers ar savu pozitīvo attieksmi un jauko smaidu spēj iedrošināt ikvienu dalībnieku, viegli sadraudzēties un palīdzēt izstāstīt stāstu: "Kristers raidījumā būs redzams divu pusfināla labāko skolēnu vizītkartēs, kā arī rūpēsies par interesantu aizkadru saturu, ko publicēsim sociālajos medijos. Izņēmums ir 3. oktobra raidījums, kur viņš kopā ar Tomu un Katō studijā piesaka jauno sezonu un iepazīstina ar sevi."
Erudīcijas spēle skolēniem "Gudrs, vēl gudrāks" katru gadu aicina ikvienu Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.–12. klašu skolēnu iesaistīties aizraujošā un izaicinošā zināšanu pārbaudē. Raidījums pirmo reizi pie skatītājiem nonāca 2014. gadā un kopš tā laika kļuvis par tradīciju Latvijas skolu vidū.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu