Lāču populācija Latvijā pēdējos gados pieaug, un sastapšanās ar tiem vairs nav retums, īpaši Vidzemē. Pētnieki aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, dodoties dabā. Lai gan Latvijā brūnie lāči cilvēkiem neuzbrūk bez iemesla, negaidīta satikšanās mežā var kļūt bīstama, ja cilvēks rīkojas nepareizi, vēsta 360TV Ziņas.
Biškopis Andis no Kujas dabas parka ar lāčiem sastapies vairākkārt. Nereti tie izpostījuši viņa dravas, atstājot nopietnus zaudējumus. Viņš izmēģinājis dažādas metodes, tostarp atskaņojis mūziku, lai atturētu dzīvniekus. Tomēr 15 gadu laikā viņa saimniecībā lāči iznīcinājuši jau 260 stropus, radot ap 40 tūkstošiem eiro zaudējumu. “Viņš atnāk, padara savu darbu un aiziet, ne suņi, ne cilvēku tuvums lāci neattur,” saka Andis.
Pētnieki skaidro, ka lāči rudenī septembra beigās un oktobrī kļūst īpaši aktīvi, jo uzkrāj barības rezerves ziemai. Šobrīd Latvijā mīt aptuveni 150 lāču, bet Igaunijā to skaits jau pārsniedz tūkstoti. Neraugoties uz pieaugošo populāciju, Latvijā lāču medības ir aizliegtas. Atsevišķos gadījumos var lemt par konkrēta indivīda likvidēšanu, savukārt Igaunijā medības notiek regulāri.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniece Guna Bagrade uzsver, ka brūnie lāči parasti uzbrūk tikai baiļu situācijās, nevis agresijas dēļ. Igaunijā, kur lāču ir daudz vairāk, reģistrētas vien sešas sadursmes ar cilvēkiem, un neviena no tām nav bijusi letāla. Lai izvairītos no sastapšanās, mežā ejot, ieteicams padarīt sevi dzirdamu runāt, dziedāt vai uzkāpt uz kāda sausa zara. Īpaši tas ir svarīgi, ja vējš nāk no cilvēka puses un lācis nespēj viņu saost.
Ja sastapšanās tomēr notiek, svarīgi palikt mierīgam. Lēnām jāatkāpjas, neuzgriežot muguru, un nedrīkst skriet. Ja lācis pieceļas uz pakaļkājām, tas nenozīmē uzbrukumu, viņš vienkārši cenšas labāk saredzēt, kas atrodas viņa tuvumā. Runājot mierīgi, var ļaut dzīvniekam saprast cilvēka klātbūtni.
Visbīstamākā kļūda ir lāču pieradināšana, proti, cilvēki paši neapzināti viņus pievilina. Pētnieki aicina medniekus neatstāt barību barotavās, kad tā vairs nav nepieciešama, bet lauku iedzīvotājus neveidot komposta kaudzes mežmalās vai grāvjos. Arī mežā nevajadzētu atstāt ēdiena paliekas. Ja lācis apciemo privātīpašumu un nodara postījumus, par to nekavējoties jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei.
VIDEO:
