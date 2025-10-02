ASV demokrātiem un republikāņiem Kongresā nespējot vienoties par federālo budžetu nākamajam fiskālajam gadam, Savienoto Valstu valdība pirmo reizi pēdējo septiņu gadu laikā apturējusi darbu.
Demokrāti ASV Senātā otrdien noraidīja republikāņu sagatavoto likumprojektu par pagaidu finansējumu, un trešdien beidzās līdzšinējais valsts iestāžu finansējums. Neskatoties uz valdības darba apturēšanu, atsevišķu valdības iestāžu funkciju izpilde turpināsies. Darbu, piemēram, turpinās ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kosmosa misijas, turpināsies nelegālās imigrācijas apkarošana, kā arī Pārtikas un zāļu administrācijas un Lauksaimniecības ministrijas zināmu funkciju izpilde. Iepriekšējo reizi valdības darbs tika apturēts Trampa pirmās prezidentūras laikā 2018. gadā, un tas tika atsākts tikai pēc 35 dienām.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
