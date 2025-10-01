Šonedēļ ir sauss laiks un zemnieki steidz novākt kartupeļus, bet tik un tā tiek prognozēti lieli ražas zudumi. Par spīti tam, kartupeļu cena bāzēs ir zema, jo citviet Eiropā kartupeļu ražas ir bijušas ļoti labas, vēsta 360TV Ziņas.
Poļi, piemēram, nodod kartupeļus bāzēs pat par 15 centiem par kilogramu. Ņemot vērā to, ka kartupeļi Latvijā “slīkst” jau otro gadu pēc kārtas, daudzas saimniecības būs uz bankrota robežas. Vai tām būs valsts atbalsts, vēl nav zināms.
Eiropas Komisija nolēma piešķirt 4,2 miljonus eiro Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu Latvijas lauksaimniekiem šā gada nelabvēlīgo laikapstākļu radīto postījumu novēršanai. Zemkopības ministrija ir sākusi darbu pie atbalsta izmaksas nosacījumu izstrādes un drīzumā sāks sarunas ar lauksaimnieku organizācijām par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un praktisko īstenošanu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu