Maskavas Čerjomušku rajona tiesa aizmuguriski piespriedusi septiņu gadu cietumsodu rakstniekam Dmitrijam Bikovam, vēsta tīmekļa izdevums "Mediazona".
Viņam uz četriem gadiem arī aizliegts administrēt tīmekļa vietnes.
Spriedums pieņemts lietā par "viltus ziņām" par armiju un izvairīšanos no "ārvalstu aģenta" pienākumiem.
Kriminālvajāšanas iemesls bija Bikova intervija krievu emigrantu "YouTube" kanālam "Popuļarnaja poļitika".
Rakstnieks 2023. gada oktobrī ar raidījuma vadītājiem apsprieda Krievijas triecienu Harkivas apgabala Hrozas ciemam, kur tika nogalināti 59 cilvēki.
Bikova aizstāvība tiesā paziņoja, ka rakstnieks nepiekrīt apsūdzībām un uzskata, ka viņa kriminālvajāšana ir politiski motivēta.
Bikovs 2021. gada rudenī pameta Krieviju.
Rakstnieks publiski nosodījis Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
2022. gada jūlijā Krievijas Tieslietu ministrija viņu iekļāva "ārvalstu aģentu" reģistrā.
Vairākas Krievijas izdevniecības un grāmatnīcas pārtraukušas Bikova grāmatu tirdzniecību.
Federālais finanšu uzraudzības dienests iekļāvis rakstnieku "teroristu un ekstrēmistu" sarakstā.
Bikovs ir regulārs viesis krievu emigrācijas populārāko "YouTube" kanālu pārraidēs.
