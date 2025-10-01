Latvijas vīriešu hokeja izlasē nākamā gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā strādās arī Sandis Ozoliņš, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas izlases galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam Milānā asistēs Artūrs Irbe, Peteri Nummelins, Lauris Dārziņš un Ozoliņš.
"Mēs esam izveidojuši līdzsvarotu treneru komandu ar dažādām pieredzēm un kompetencēm. Katram ir skaidras atbildības jomas, un tas ļaus efektīvi sagatavoties olimpiskajam turnīram, analizēt pretiniekus un nodrošināt spēlētājiem nepieciešamo atbalstu visos sagatavošanās posmos," uzsver Vītoliņš.
Tāpat savus pienākumus turpinās pildīt video treneris Pēteris Groms un fiziskās sagatavotības speciālists Ēriks Visockis.
2026. gada olimpiskajā hokeja turnīrā Latvijas izlase spēlēs C apakšgrupā, kur pretiniekos būs ASV, Vācija un Dānija.
Gatavojoties olimpiskajām spēlēm, Latvijas izlase novembrī piedalīsies "Deutschland Cup" turnīrā Vācijā, bet decembrī startēs "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijā.