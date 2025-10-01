Kuldīgas slimnīcā mirusi, iespējams, ar sintētiskajām narkotikām saindējusies sieviete, apstiprināja SIA "Kuldīgas slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mežiņa.
Viņa informē, ka Kuldīgas slimnīcā bija stacionēti trīs pilngadīgi pacienti, kas, iespējams, lietojuši narkotiskās vielas. Vīrietis jau ir izrakstīts no stacionāra, viena sieviete turpina ārstēties, savukārt otra sieviete, kura bija vissmagākajā stāvoklī, ir mirusi.
LETA jau ziņoja, ka Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā 24. septembrī tika nogādāta sieviete, kura bija bezsamaņā un, visticamāk, bija lietojusi narkotiskās vielas. Savukārt 26. septembrī nodaļā tika nogādāta sieviete un vīrietis, kuri arī bija lietojuši apreibinošas vielas.
Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Anita Sirenko, komentējot trīs stacionēto pacientu veselības stāvokli, atklāj, ka viens pacients bija īpaši smagā stāvoklī - situācija bija kritiska, cilvēks atradās komā. Otra pacienta veselības stāvoklis ir stabils, bet viņš joprojām ārstējas stacionārā. Savukārt trešais jau ir devies mājās.
Sirenko vērš uzmanību, ka toksikoloģisko analīžu rezultāti vēl nav zināmi, lai apstiprinātu konkrētu narkotisko vielu lietošanu. Apreibinošo vielu aprite ir nelegāla un sodāma, tāpēc lietas izmeklēšanu veic Valsts policija. Kuldīgas slimnīcas galvenais uzdevums ir sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, un Pacientu tiesību likums aizliedz sniegt sīkāku informāciju par konkrētiem gadījumiem.
Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā Kurzemē aizdomās par narkotisko vielu apriti aizturētas trīs personas.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova, pagājušās nedēļas trešdienā Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju no Kuldīgas slimnīcas, ka slimnīcā nogādāta 21 gadu jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskām vielām. Sākotnējā informācija liecina, ka divas sievietes lietojušas narkotiskās vielas, vienai no viņām kļuvis slikti, tāpēc izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki un sieviete bezsamaņā nogādāta medicīnas iestādē. Otras sievietes dzīvībai un veselībai briesmas nedraudēja. Sieviete, kura nogādāta medicīnas iestādē, iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā par apreibinošo vielu lietošanu.
Savukārt 26.septembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas slimnīcā atrodas persona, kura, iespējams, ir narkotisko vielu ietekmē. Policisti, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka 39 gadus veca sieviete ir Talsu novada iedzīvotāja. Viņa paskaidroja, ka lietojusi narkotiskās vielas, kuras ieguvusi Kuldīgā. Pirmo reizi sieviete slimnīcā nonāca 25.septembrī, kad viņai kļuva slikti, taču pēc medicīniskajiem izmeklējumiem viņa tika palaista mājās. Nākamajā dienā sievietes veselības stāvoklis pasliktinājās, tādēļ viņa izsauca NMPD.
Tāpat 26.septembrī Kuldīgā medicīnas iestādē nogādāts 23 gadus vecs vīrietis, kurš, iespējams, lietojis narkotiskās vielas. Abas šīs personas - 39 gadus vecā sieviete un 23 gadus vecais vīrietis - jau iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu, un policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka šie divi gadījumi būtu saistīti ar iepriekš minēto gadījumu, kurā 21 gadu vecā sieviete bezsamaņā nogādāta medicīnas iestādē.
Policija, veicot izmeklēšanu kriminālprocesā, pagājušajā nedēļā aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu Kuldīgā aizturēja vienu personu. Savukārt šonedēļ Ventspilī tika aizturētas vēl divas personas aizdomās par apreibinošo vielu nelegālu apriti. Kratīšanas laikā pie personām atrasta un izņemta marihuāna, elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, maisiņi ar, iespējams, apreibinošām vielām, tabletes un nauda, kas, iespējams, iegūta noziedzīgā ceļā, pārdodot apreibinošās vielas. Valsts policijas amatpersonas ir nozīmējušas ekspertīzes, lai noteiktu vielu daudzumu un sastāvu. Valsts policija turpina darbu sāktajā kriminālprocesā.
Policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs. Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.
Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par personām, kas nodarbojas ar narkotisko vielu izplatīšanu. Ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67 075 444 vai rakstot uz e-pastu "uzticiba@vp.gov.lv".
Pašvaldība norāda, ka Kuldīgas novada Pašvaldības policija regulāri apseko izglītības iestādes un jauniešu pulcēšanās vietas - īpaši skeitparku un Pilsētas estrādi -, kā arī īsteno preventīvo darbu skolās. Pēc šīs informācijas saņemšanas darbs tiek turpināts pastiprinātā režīmā - biežāk veicot profilaktiskās pārbaudes un iesaistoties izglītojošās nodarbībās, lai jauniešus brīdinātu par apreibinošo vielu lietošanas riskiem un sekām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu