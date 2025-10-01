1. oktobrī Indijas galvaspilsētā Ņūdeli notiekošajā Pasaules čempionātā paravieglatlētikā sportiste Diāna Krūmiņa ar savu šīs sezonas labāko rezultātu 26,18 metri izcīnīja 1. vietu šķēpa mešanā.
Līdz ar augstvērtīgo rezultātu Diāna ceturto reizi aizstāvējusi čempiones titulu šajā disciplīnā.
11 dāmu konkurencē Latvijas sportiste startēja piektā. Divas reizes metot tālāk par 26 metru atzīmi, savu tālāko metienu - 26,18 metri - Krūmiņa īstenoja 3. mēģinājumā. 5. un 6. mēģinājums netika ieskaitīti. 2. vietu izcīnīja Brazīlijas sportiste Raisa Roša Makado, savukārt 3. vietā ierindojās Irānas sportiste Zeinaba Moradi Rašnu.
“Ļoti liels karstums. Ļoti uztraucos, centos elpot mierīgi. Kad izmetu pirmo metienu, tad jau palika daudz vieglāk. Esmu ļoti priecīga un apmierināta ar savu rezultātu - tas ir negaidīti labs. Bet šis jau ir tikai sacensību pusceļš - priekšā vēl diska mešana,” savu startu šķēpa mešanā komentē Diāna Krūmiņa.
“Prieks, ka pēc ilga pārtraukuma varam mest šķēpu virs 26 metriem. Diāna ir atradusi savu metienu. Uz iepriekšējiem čempionātiem vairāk “taustījās”, bet šodien jau bija liela pārliecība, ka metiens veicams tehniski pareizi, tāpēc arī šodien ļoti labs rezultāts,” Diānas Krūmiņas rezultātu komentē treneris Arnolds Strenga.
Atgādinām, ka Indijā, Ņūdeli, no 26. septembra līdz 6. oktobrim norisinās Pasaules čempionāts paravieglatlētikā. Nākamais starts paredzēts vieglatlētam Raivo Maksimam, kurš 2. oktobrī, plkst. 16:07 pēc Latvijas laika, startēs lodes grūšanā.
