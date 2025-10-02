"Latvijas Mediju" izdevumu abonentiem – dāvanā kalendāri un iespēja laimēt loterijā.
"Latvijas Pasts" no 1. oktobra sācis ikgadējo preses abonēšanas kampaņu, ko šogad rotā ar saukli "Abonē vienreiz, lasi visu gadu!". Abonēšanai 2026. gadam tiek piedāvāti 448 izdevumi: 25 laikraksti latviešu valodā, 17 krievu valodā, 150 žurnāli latviešu valodā, 27 krievu valodā, 43 novadu preses izdevumi un 186 ārvalstu preses izdevumi. "Latvijas Pasts" piebilst, ka laikraksta un žurnāla abonements var būt piemērota dāvana svētkos, lai tās saņēmējam vairākas reizes gadā atgādinātu par sevi ar noderīgu, analītisku vai izklaidējošu informāciju. "Latvijas Pasts" abonēšanas katalogu pastkastītēs piegādāšot līdz oktobra vidum. Līdz 23. decembrim Latvijas preses izdevumu abonementus nākamajam gadam var noformēt e-katalogā "abone.lv", visos klientu centros, pasta nodaļās un pie pastniekiem. Tāpat var zvanīt "Latvijas Pasta" klientu atbalsta komandai pa tālruni 27008001.
Drukātos izdevumus iespējams abonēt arī pašās preses izdevniecībās. Un arī akciju sabiedrība "Latvijas Mediji" aicina novērtēt mūsu izdevīgos piedāvājumus un abonēt mūsu drukātos izdevumus gan pastā, gan portālā "lasi.lv". AS "Latvijas Mediji" izdevumus abonēt portālā "lasi.lv" ir īpaši izdevīgi – bez komisijas maksas par pirkumu.
Tie abonenti, kas izvēlēsies kādu no mūsu izdevumiem – "Lasi.lv" gada abonementu vai "Latvijas Avīzi", "Nedēļa Kabatā", žurnālus "Praktiskais Latvietis", "Mājas Viesis", "Agro Tops", "Planētas Noslēpumi", "Praktiskie Rokdarbi", "Padoms Rokā", "Vakara Romāns", "Lielais Loms" (drukātā vai e-izdevuma formātā periodam, kas sākas no 2026. gada 1. janvāra) – piedalīsies loterijā, kurā varēs laimēt "Philips" kafijas automātu (10 balvas) vai 1500 eiro.
Tāpat atgādinām, ka vairāku izdevumu abonenti dāvanā saņems kalendārus. "Latvijas Avīzes" lasītāji saņems iecienīto "Latvijas Avīzes" mēnešu kalendāru 2026. gadam ar fotogrāfa Andra Eglīša iemūžinātiem skaistiem Latvijas dabasskatiem un biodinamiskās lauksaimniecības speciālistes un agronomes Ārijas Rudlapas padomiem dārza darbos.
Žurnāla "Praktiskais Latvietis" abonentiem tiks "Ideju kalendārs", "Mājas Viesa" – "Ziedu kalendārs", žurnāla "Medības" abonentiem – "Medību kalendārs", žurnāla "Agro Tops" lasītājiem – "Dārza kalendārs", žurnāla "Lielais Loms" abonentiem – "Makšķernieka kalendārs". Kalendāri abonentiem tiks piegādāti janvārī.
"Latvijas Avīze" nākamgad tāpat kā šogad iznāks otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās kopā ar pielikumiem "Latvijas Bizness", "Kultūrzīmes", "Nedēļa Kabatā". Kā vienmēr "Latvijas Avīzē" būs tradicionālās laikraksta rubrikas – komentāri, feļetoni, intervijas, karikatūras, izpēte, vietējās, ārzemju, sporta un ekonomikas ziņas, kultūras, veselības, vēstures, drošības tematika. "Latvijas Avīzes" redakcijā strādā daudzi profesionāli kvalificēti, pieredzējuši žurnālisti un redaktori un pastāvīgo ārštata autoru krietns pulks, kuri visi kopā nodrošina daudzveidīgo oriģinālsaturu. Ik laikraksta numurā lasāms latviešu autora oriģinālromāns jeb "Vakara romāns" turpinājumos.
Aicinām abonēt "Latvijas Avīzi" un citus akciju sabiedrības "Latvijas Mediji" izdevumus arī nākamajam gadam. Abonenti saņem avīzi vai žurnālus savā pastkastītē jau tā iznākšanas dienā. Turklāt, abonējot 12 mēnešiem, ir izdevīgāk, jo tas būs lētāk nekā iegādājoties visus numurus tirdzniecības vietā. Abonē vienreiz – lasi visu gadu!
Abonē šeit!
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.