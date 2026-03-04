Marta sākumā izdevniecība “Latvijas Mediji” laidusi klajā Ala Pačīno memuārus “Sonny Boy”, kas aizraujošā, viegli uztveramā valodā atklāj pasaulslavenā aktiera dzīvesstāstu.
Ala Pačīno memuāri nav pašslavinoša zvaigznes autobiogrāfija, bet cilvēcīgs, emocionāli piesātināts, dziļi personisks stāsts par ceļu no pieticīgas bērnības līdz Holivudas spožajām gaismām.
Grāmatā aktieris runā par triumfa mirkļiem un savām lielajām lomām, par radošuma un komercijas sarežģīto mijiedarbību, kā arī, atmetot slavas masku, atklāj to, kas parasti paliek aizkadrā - nedrošība, bailes, ambīcijas un kļūdas, vientulība, sarežģītas attiecības, atkarības, sāpīgi zaudējumi un cena, ko nācies maksāt par slavu.
Aktieris un režisors Als Pačīno ir unikāla un paliekoša figūra Amerikas teātra un kino pasaulē, kurš deviņas reizes nominēts Amerikas Kinoakadēmijas balvai “Oskaras” par filmām “Krusttēvs”, “Karstākais dienas laiks”, “Serpiko”, “Krusttēvs 2” un “Īrs”, bet 1992. gadā ieguvis “Oskaru” kā labākais aktieris par lomu filmā “Sievietes smarža”. Ticis nominēts deviņpadsmit “Zelta globusa” balvām un ieguvis četras, nominēts trim “Tony” balvām un ieguvis divas, kā arī nominēts trim “Emmy” balvām un ieguvis divas.
Ala Pačīno memuārus no angļu valodas tulkojuši Renāte Kārkliņa un Armīns Voitkāns.
Saruna ar aktieri (angļu val.)
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
