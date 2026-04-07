Pavasaris jau klāt, un tūlīt sāksies čakla rosība dārzos. Diemžēl modīsies arī nejauceņi Spānijas kailgliemeži, kuri Latvijā daudziem cilvēkiem sagādā arvien vairāk rūpju. Valdība martā pieņēma lēmumu, ka Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris nosakāms par invazīvu svešzemju sugu Latvijā, paredzot arī pasākumus tā izplatības ierobežošanai. Gliemežu skaita samazināšanai ieteikto pasākumu klāstā iekļautas arī vistas, muskuspīles, Indijas skrējējpīles. 

Indijas skrējējpīles, kuru dzimtene ir Dienvidaustrumāzija, 19. gs. vidū sāka ievest Anglijā, no kurienes drīz vien kļuva populāras arī kontinentālās Eiropas dārzos kā čaklas gliemežu mednieces. Lai arī citas pīles ēd gliemežus (Igaunijā šim nolūkam biežāk izmanto muskuspīles), tieši skrējējpīļu gremošanas sistēma spēj efektīvāk pārstrādāt Spānijas kailgliemežus un ātrāk tiek galā ar gliemežu lipīgajām gļotām. Turklāt čaklās dārza apsaimniekotājas iecienījušas arī citus nelūgtos viesus: ķer mušas, noēd Kolorādo vaboles, maijvaboles, to kāpurus un kaitēkļus, iznīcina skudru pūžņus. Šīs pīles noder ganu suņu apmācībai – saimnieki, kuriem nav sava aitu ganāmpulka, bieži tā vietā izmanto skrējējpīļu pulciņu. Pīles vienmēr turas kopā, un tās var aizdzīt vēlamajā virzienā. Tās arī mēdz tandēmā skriet uzbrukumā, lai nosargātu teritoriju no vārnām.

Veiklās un labās skrējējas

