Venecuēlu trešdienas vakarā satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurās dzīvību zaudējuši vairāk nekā 160 cilvēku, bet ievainoti aptuveni tūkstoš, paziņojusi prezidente Delsija Rodrigesa.
Daudzi cilvēki palikuši zem gruvešiem. Upuru skaits gan var ievērojami pieaugt, brīdinājis ASV Ģeoloģijas dienests. Palīdzību Venecuēlai solījušas ASV, Ķīna un vairākas Eiropas valstis. Trešdien notikušās zemestrīces uzskatāmas par spēcīgākajām šajā Dienvidamerikas valstī vairāk nekā gadsimta laikā, vēsta ASV Ģeoloģijas dienests. 1900. gadā netālu no galvaspilsētas Karakasas tika reģistrēta 7,7 magnitūdu zemestrīce.
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