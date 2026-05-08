Baltijas valstu pakļautība Krievijas dezinformācijai ir veicinājusi to noturību, uzsvēra Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, kurš piektdien Tallinā piedalījās Igaunijas parlamentā notiekošajā Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes starptautiskajā konferencē "Veidojot noturīgas Baltijas valstis: 35 gadi kolektīvas rīcības starptautiskajās un reģionālajās lietās".
Uršuļskis atzīmēja, ka Baltijas valstis ir daļa no dinamiskas demokrātisko valstu kopienas, kas mācās viena no otras, kā novērst ārējos hibrīddraudus un informācijas manipulāciju. Viņaprāt, Baltijas valstu pieredze noturības jomā parāda, kā spēcīgas institūcijas, digitālā drošība un medijpratība var aizsargāt demokrātiju un stiprināt sabiedrības uzticēšanos.
ĀM parlamentārais sekretārs sveica Baltijas Asambleju 35. gadadienā, akcentējot, ka kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas Baltijas Asambleja bijusi viena no nozīmīgākajām trīspusējās sadarbības platformām, veicinot reģionālo saliedētību un ilgtspējīgu attīstību.
Tallinā Uršuļskis piedalījās arī Baltijas Asamblejas Prezidija un Baltijas Ministru padomes Sadarbības padomes sanāksmē.
Baltijas Ministru padome ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, kas izveidota 1994. gada 13. jūnijā. Padomes uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaru līmenī. Savukārt Padomes Sadarbības padomē darbojas Baltijas valstu ārlietu ministri.
