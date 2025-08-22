Nu ir atkal pienākusi tā reize, kad avīzes redakcijai jāaizstāv cienījams, talantīgs žurnālists.
Šoreiz pret "safabricējumu un aizvainojumu" skartu pilsoni Uldi Rundānu premjerministres nozīmīgās jubilejas sakarā [publikācija ""Vai jūs, Līcīša kungs, tajās svinībās pabijāt?!" "Latvijas Avīzes" 8. augusta numurā, lasītāju viedokļu lappusē.]. Aizmirstot, ka premjere tagad ir publiska persona, Egila Līcīša drīzāk labsirdīgu humoru izraisošais feļetons ["Lai lustīga dzīvošan’!" "Latvijas Avīzes" 6. augusta numurā] rakstītājam licies kā smags morāles, privātuma un ģimenisko robežu pārkāpums. Šķiet, redakcijas žanra specifikas skaidrojums U. Rundānu maz interesē. Viņaprāt, "artiķelī" aizvainotai jājūtas ne vien premjerei, bet īpaši jau svinību dalībniekam, autora novadniekam Edmundam Jurevicam. Bet ko tad lai saka par otru šī žanra meistaru, talantīgo avīzes karikatūristu Gati Šļūku? Jādomā, U. Rundāna izpratnē katra otrā trešā karikatūra par kāda "dziļu aizvainojumu" būtu pelnījusi tiesas darbus.
Katram publicējumam ir savs virsuzdevums, un "Latvijas Avīzes" lasītāju nesaista tikai talantīgā feļetonu rakstītāja spalva. Tikpat saistošas ir viņa intervijas. Gandarījumu sagādāja žurnālista atklātā saruna ar bijušo kultūras ministru, tagadējo Saeimas deputātu Nauri Puntuli. Godprātīgu, inteliģentu, vispusīgi profesionāli izglītotu Latvijas patriotu. Tagad var tikai izteikt nožēlu par iedibinātās kultūrizglītības sistēmas noplicināšanas tendencēm un kultūras attīstības nonākšanu vienas kreisi liberālas partijas rokās.
Tomēr šajā sakarā mazliet pārsteidza Naura Puntuļa pārliecība par Sabiedrības integrācijas fonda eksistences vajadzību tagadējā formātā. Daļa nevalstisko organizāciju un fonds vairs nav radoši godprātīgu, nacionāli nozīmīgu problēmu risinātājs, bet tautas lielākai daļai svešu ideju akumulators ar jaudīgiem nodokļu maksātāju naudas tēriņiem.
Ļoti cerams, ka nākamā Saeima visu noliks savā vietā.
Rasma Grobiņā