Rīt, 23. augustā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Lībiešu sētā "Dēliņi" gaidāma Istabas teātra pirmizrāde "Apciemot lībieti", kuras režisors ir Jānis Znotiņš.

Izrāde radīta, iedvesmojoties no patiesiem notikumiem par piederības un dzimtas vēstures meklējumiem. Stāsta centrā ir trīs jaunieši – Annele, Jancis un Inne –, kuri nolēmuši uzzināt vairāk par tautu, kas Latvijas teritorijā dzīvo līdzās latviešiem. Kā atrast lībieti? Kur meklēt atbildes? Kam vaicāt, ja nav kam jautāt? Kā zināt, kurš ir lībietis? 

Izrādē ievijas Annas Brigaderes "Dievs. Daba. Darbs", Valda (Voldemāra Zālīša) "Staburaga bērnu" un lībiešu tautasdziesmu, valodas un folkloras motīvi.

