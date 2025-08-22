Vakar Rīgas pilī tika pasniegta Valstiskuma balva, un šogad to saņēma vēsturnieks, kādreizējais Rundāles pils direktors, gleznotājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Imants Lancmanis.
Pirmo Valstiskuma balvu 2021. gada 21. augustā saņēma teologs Juris Rubenis, otro – dzejnieks un publicists Knuts Skujenieks, 2023. gadā to piešķīra mecenātam, "Vītolu fonda" dibinātājam Vilim Vītolam, pērn to saņēma labdarības portāla "Ziedot.lv" un rehabilitācijas centra "Poga" vadītāja Rūta Dimanta. Valstiskuma balvu iedibinājusi biedrība "4. maija deklarācijas klubs", un tās mērķis ir veicināt sabiedrībā cieņu un izpratni par Latvijas valstiskumu, tā stiprināšanas sabiedrisko un politisko nozīmību katra iedzīvotāja dzīvē.
"Šī gada Valstiskuma balvas saņēmējs ap sevi ir spējis pulcēt cilvēkus nevis mazliet neprātīga, bet, patiesību sakot, tajā brīdī daudziem šķita – absolūti nereāla mērķa vārdā. Viņš ir spējis saredzēt kontekstus. Viņš ir spējis saskatīt bieži vien mūsu pašu mājās līdz galam nenovērtētus kultūras mantojuma dārgumus. Eiropas un pasaules mēroga kultūras mantojuma pērles. Viņa dzīves un profesionālā kaislība un, uzdrošinos teikt, arī nolemtība savā ziņā ir saistīta ar divu šo Latvijas dārgumu, divu mūsu valstij nozīmīgu celtņu – Rundāles un Rīgas pils – likteni," balvas pasniegšanas ceremonijā teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentēja, ka Lancmanim tās nav tikai pilis Rīgā un Rundālē, tā ir arī dziļa erudīcija mākslas un heraldikas jomā, gleznotāja talants un domātāja dziļums. Citu amatpersonu uzrunās arī Imantam Lancmanim tika veltīti dažādi epiteti, piemēram, inteliģences etalons, skolotājs ar lielo burtu, domātājs u. tml.
Uz balvas pasniegšanas ceremoniju Rīgas pilī vakar bija aicināti bijušie Augstākās Padomes deputāti, ministri, deputāti, sabiedriskie un kultūras darbinieki. Valstiskuma balvu pasniedz 21. augustā – dienā, kad 1991. gadā tika pieņemts likums par Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanu.
Ilmārs Znotiņš/Valsts prezidenta kancelejas foto
