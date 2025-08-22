Protests, kas plānots jaunās Lietuvas valdošās koalīcijas līguma parakstīšanas dienā, izpelnījies palamu "Kauna diena".
Šis protests ir kulminācija krīzei, kas jau trīs mēnešus aizēno Lietuvas politiskās debesis – premjerministra Gintauta Palucka atkāpšanās, valdošās koalīcijas sabrukums un jaunas koalīcijas izveide.
Sabiedrisko personu organizētajā mītiņā tiks uzrunāts prezidents un parlaments, lai protestētu pret jaunas koalīcijas izveidi ar antisemītisma skandālos bēdīgi slavenām prokrieviski noskaņotām partijām.
Politiskā krīze sākās maijā, kad pētniecības centrs "Siena" un "Laisvės TV" ("Brīvības TV") paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar preferenciālu aizdevumu, ko no valsts bankas "ILTE" saņēma premjerministra Gintauta Palucka daļēji kontrolēts uzņēmums. Tā kā premjerministrs izvairījās atbildēt uz žurnālistu jautājumiem un gaismā nāca jaunas detaļas par neskaidrām biznesa saistībām, G. Palucks 31. jūlijā atkāpās no amata pēc tam, kad Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests veica desmitiem kratīšanu viņa ģimenes un ar to saistītu personu mājās.
Premjerministrs atkāpjas pēc astoņiem mēnešiem
G. Palucks premjerministra amatā stājās 2024. gada 4. decembrī, kad G. Nausēda apstiprināja jauno valdību. Viņš saņēma kritiku jau darba sākumā, jo 2010. gadā, strādājot Viļņas pilsētas pašvaldības administrācijā, tika notiesāts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Skandālu sērija, kas noveda pie viņa atkāpšanās no amata, sākās šī gada maijā, kad žurnālisti publicēja izpētes materiālus par premjerministra biznesu.
Vēlāk parādījās vēl vairākas žurnālistu izpētes. Viena no tām atklāja, ka G. Palucks nav izcietis tiesas piespriesto sodu. Viļņas pilsētas pašvaldībai nodarītos zaudējumus, ko 2012. gadā piesprieda Lietuvas Augstākā tiesa, viņš pilnībā kompensēja tikai šī gada jūlijā, lai gan to vajadzēja izdarīt jau pirms desmit gadiem. Situāciju nosaucot par "cilvēcisku kļūdu", tas tika izdarīts tikai pēc tam, kad žurnālisti sāk uzdot jautājumus.
Jūlijā parādījās informācija, ka G. Palucka brāļameitai piederošais uzņēmums "Dankora" saņēmis vairāk nekā 170 tūkstošus eiro ES atbalsta un no premjerministram daļēji piederošā uzņēmuma "Garnis" iegādājās aprīkojumu par 145 tūkstošiem eiro.
Pamatojoties uz aizdomām, ka šī varētu būt korupcijas shēma, Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests uzsāka izmeklēšanu, 31. jūlijā veicot vairāk nekā desmit kratīšanas un aizturot četras personas, tostarp premjerministra brāli.
Tajā pašā dienā G. Palucks paziņoja par atkāpšanos no amata.
Vēl vairāk ekstrēmistisku politiķu
Pēc tam kad demokrātiskā partija "Lietuvas vārdā" paziņoja, ka neturpinās darbu koalīcijā ar "Nemunas rītausmu", Lietuvas Sociāldemokrātiskā partija nolēma neaicināt "Lietuvas vārdā" jaunajā koalīcijā. Tā vietā "Nemunas rītausma" un "Lietuvas Zemnieku un zaļo savienība" tiek aicinātas veidot jaunu koalīciju, kas kopā ar "Lietuvas poļu vēlēšanu akciju" un diviem bezpartijiskiem parlamentāriešiem, no kuriem viens ir Igns Vēgele, kura ģimenes uzņēmums "Vilpra" nesen saņēma 30 tūkstošu eiro sodu par sankciju pret Baltkrieviju pārkāpšanu, veidos kopīgu frakciju Seimā.