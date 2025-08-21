Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Mārupes novada Babītes pagastā konstatējis Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumu mājas cūku novietnē ar 65 cūkām, informē dienestā.
PVD slimības skartajā novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu.
Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona - šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
PVD atgādina, ka vienīgais, kā pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar šo nāvējošo vīrusu, ir stingra biodrošības ievērošana novietnē.
Tādējādi šogad Latvijā reģistrēti pieci ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025. gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, bet jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē. Savukārt šā gada augustā konstatēts ĀCM uzliesmojums SIA "Nygaard International" piederošā cūku novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Vienlaikus mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 959 mežacūkām 26 novadu 150 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 670 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem