Lai arī valdības deficītam un valsts parādam turpmākajos gados gaidāms pieaugums, situācija ar valsts finansēm joprojām saglabājas noteiktajos rāmjos. Tā 360TV Ziņām sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, vērtējot makroekonomiskās prognozes līdz 2029. gadam.
Prezidents norādīja, ka tuvākajos mēnešos budžeta jautājumu izskatīšanā netrūks politisku diskusiju un strīdu, jo priekšā ir vēlēšanu gads, kad partijas īpaši aktīvi iesaistās naudas sadalē.
“No mana viedokļa, es tiešām šobrīd gribētu cerēt, ka gan valdības partijas, gan, pēc tam diskutējot Saeimā, opozīcijas partijas mūsu valsts budžetam pieies atbildīgi. Nemēģinās, varbūt, visu tikai darīt uz deficīta rēķina. Es ceru, ka būs sabalansēta izdevumu pārskatīšana kopā ar tām prioritātēm, par kurām mēs runājām. Bet, nu, tas ir darbs, kas noritēs vēl vismaz pusotru mēnesi kā minimums, jo budžets ir jāiesniedz 15. oktobrī, vēl jau tās politiskās diskusijas notiek,” sacīja Rinkēvičs.
Nākamā gada budžeta galvenās prioritātes būs aizsardzība, demogrāfija un izglītība. Tradicionāli finanšu ministrs 15. oktobrī ar portfeli dosies cauri Vecrīgai, lai Saeimā iesniegtu budžeta projektu vērtēšanai un debatēm. Gala lēmums par nākamā gada tēriņiem deputātiem jāpieņem decembrī.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu