Sabiedrība novēršas sašutumā pret iniciatīvu aplikt gaļu un tās izstrādājumus ar nodokli.

Izmantojot tiesībsarga prombūtni (lasītāji atceras, ka sociāli diskriminēto ļaužu aizstāvi Juri Jansonu piespieda atkāpties Saeimas bezgožu simts, vainojot pārmēru sīvā lietošanā) un ģenerālprokurora neesamību (jo politiķi ievilcinājuši amata kandidāta izvēli), galvu ceļ indivīdi, kuri vēlas nesodīti aizskart līdzcilvēkus svētākajās tiesībās, iznīcinot tautas kulinārās tradīcijas, būtiski kaitējot sabalansēta uztura režīma ievērošanai un piedāvājot iniciatīvas, kas ir pretrunā pastāvošai morālei, ētikai un galda kultūrai. 

Bez abām amatpersonām diez vai atradīsies drosminieki, kas sauks pie likuma un kārtības, un gādās, ka aizliedz pasākumu, ko vēlas organizēt divi tipi – "vides zinātnieks" Jānis Brizga un "inovators" Sandris Mūriņš, lai popularizētu parakstu vākšanu "manabalss.lv" platformā ierosmei par gaļas produktu aplikšanu ar nodokli. 

