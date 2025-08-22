Citkārt augusta nogalē būtu cilpojusi pa mežmalām, ar draugiem blenzusi ugunskurā vai strīdējusies par ugunspuķes toņa atšķirībām no vītola vējmietiņa, naktīs noglāstījusi Kasiopeju vai novakarēs būrusi nākotnes vīzijas mākoņu sārtenajās gubās. Šogad laiks ir izbalojis. Nobālējis. 

Par spīti tam, ka ikviens mēs – maiznieki un grāmatvedes, bērnaukles un menedžeri, nāpšļi un tūtiņdreijeri, sliktās mātes un maigie zēni, materiālisti un ideālisti, esam vērtušies kara ministros stratēgos un militārisma vēsturniekos. 

Nekas cits jau neatliek, ja esi pārgurusi no prātuļotājiem, blogeriem, kanālistiem, ekspertiem, ak, vai, politologu tūkstošiem un nākotnes reģiem. Jāredz un jāspriež pašai, autoritāšu nav. Ja tādas 21. gadsimts būtu izmetis krastā, vai gan tumšās tautas masas varētu nobalsot par čekistiem bandītiem vai infantiliem narcisiem kā savu valstu prezidentiem? Nemūžam!

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē