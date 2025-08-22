Valsts policija ir nosūtījusi prokuratūrai krimināllietu pret kādu skolotāju par dzimumnoziegumiem pret 180 bērniem, kas pamatā pastrādā tiešsaistē, nevis izglītības iestādē.
Kā informēja policija, varmāka daudzu gadu garumā tiešsaistē pavedinājis un licis kameras priekšā izģērbties bērniem gan no Latvijas, gan no ārvalstīm. Upuriem nezinot, varmāka viņus filmējis, izgatavojot pornogrāfiska rakstura materiālus.
Policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldē bija nonākusi informāciju par 1988. gadā dzimušu vīrieti, kurš, iespējams, veic pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kuros attēlota bērnu seksuāla izmantošana.
Likumsargi personu aizturēja un veica vairākas kratīšanas, kuru laikā izņēma datu nesējus, kuros tika atrasti materiāli, kuros fiksēta bērnu seksuāla izmantošana. Izpētot šos materiālus, "atklāti vēl biedējošāki fakti", vēsta policija.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis laikā no 2016. līdz 2024. gadam sistemātiski veica dzimumnoziegumus pret bērniem tiešsaistē.
Likumsargi atklāja, ka varmāka bija aktīvi pavedinājis bērnus internetā un slepeni ierakstījis video sarunas, kuru laikā bērni tika pierunāti atkailināties. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis 2016. un 2017. gadā personīgi uzmeklēja mazgadīgas meitenes klātienē, veidojot ar viņām draudzīgas attiecības. Pavadot laiku kopā, viņš izmantojis meitenes pornogrāfisku materiālu izgatavošanai, slepus filmējot meiteņu atkailinātās intīmās ķermeņa daļas.
Kopumā izmeklēšanas gaitā konstatēti 266 šādi video faili, kas izgatavoti tiešā vai netiešā kontaktā ar upuriem.
Izmantojot iegūto uzticību, 2016. gadā persona veica seksuālu vardarbību pret mazgadīgu meiteni, kura bija atstāta vīrietim pieskatīšanai.
Vīrietim ir pedagoģiskā izglītība un līdz pat aizturēšanas brīdim viņš strādāja izglītības iestādē kā skolotājs, informē policija. Ar savu personību un komunikācijas prasmēm aizdomās turētais spējis sadraudzēties ar bērniem un iegūt viņu uzticību, lai bērni justos droši viņa klātbūtnē. Vīrietis sabiedrībā esot raksturots kā iedvesmojošs un izpalīdzīgs, un ārēji nekas neesot liecinājis par vīrieša pretdabiskajām tieksmēm.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka varmāka tumšajā interneta tīmekļa vietnē (DarkNet) izrādījis interesi iegūt praktiskus padomus par bērnu seksuālu izmantošanu, kas liecina par varmākas mērķtiecīgām darbībām, lai izveidotu saikni ar bērniem to seksuālai izmantošanai, atzīmē policija. Varmākam mājās bija izveidots kabinets, kurā viņš stundām ilgi pavadījis laiku, uzrunājot bērnus tiešsaistes tērzēšanas platformās seksuāla izmantošanas nolūkā, vienlaikus apgalvojot, ka viņš no kabineta attālināti strādājot.
Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde ir apzinājusi cietušās personas Latvijā, lai tās cita starpā varētu pieteikt kompensācijas. Ņemot vērā, ka varmākas rīcībā tika konstatēti vairāk nekā 200 saglabāti video, kuros pavedināti bērni arī ārvalstīs, par šo gadījumu Valsts policija ziņoja "Eiropolam", lūdzot atbalstu cietušo identificēšanai.
Varmākas rīcībā konstatētas vēl vismaz 5885 datnes, kas satur gan bērnu seksuālās izmantošanas materiālus, gan cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem.
Tiesa kā drošības līdzekli vīrietim ir piemērojusi apcietinājumu.
Kriminālprocess ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma pantiem par seksuālu vardarbību, par pavešanu netiklībā, iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, pamudināšanu un iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, kā arī par aizliegta pornogrāfiska rakstura materiālu apriti.
Ievērojamais cietušo skaits šajā vienā lietā atspoguļo aizvien pieaugošo problēmu bērnu drošībai internetā, kā arī to, cik brīvi bērni iesaistās sarunās ar svešiniekiem un neapzināti pakļauj sevi seksuālas izmantošanas riskiem, atzīmē policija. Dzimumnoziegumi pret bērniem nopietni apdraud viņu fizisko, garīgo un seksuālo attīstību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu