Valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem Latvijā pastāv, taču vecāki aizvien biežāk saskaras ar garām rindām. Īpaši satraucoša situācija ir Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtā, kur rindā gaida vairāk nekā 2000 bērnu, un atsevišķos gadījumos nākas gaidīt pat piecus gadus. Vecāki sociālajos tīklos šo situāciju ironiski dēvē par “profilaktisko greznību”, vēsta 360TV Ziņas.
Speciālisti skaidro, ka galvenais iemesls šādai rindai ir ierobežotie resursi, jo trūkst gan speciālistu, gan finansējuma nozarei. Liela daļa institūta kapacitātes katru dienu tiek novirzīta akūtu gadījumu risināšanai jeb bērniem ar traumām, smagiem iekaisumiem vai īpašām vajadzībām. Šādos gadījumos palīdzība tiek sniegta nekavējoties, bet ikdienišķām vizītēm gaidīšanas laiks mēdz būt ļoti ilgs.
Vienlaikus ārsti uzsver, ka Stomatoloģijas institūts nav vienīgā vieta, kur bērni var saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus. Šādu iespēju sniedz vairāk nekā 250 zobārstniecības iestādes visā Latvijā, un gaidīšanas rindas pieejamas portālā rindapiearsta.lv. Nacionālais veselības dienests atgādina, ja kādā iestādē atsakās pierakstīt pacientu vai aicina zvanīt tikai konkrētā datumā, tā ir pretruna ar pacientu tiesībām, un šādā situācijā iedzīvotājiem ir tiesības ziņot par pārkāpumu.
Tiesa, arī veselības aprūpes sistēmā tiek atzīts, ka piešķirtais finansējums bērnu zobārstniecībai nav pietiekams, lai nosegtu visas vajadzības. Lai gan ik gadu tiek piešķirti papildu līdzekļi, pērn aptuveni 10 miljoni eiro, tie problēmu pilnībā neatrisina. Ārsti uzsver, ka zobu veselību nevar nodrošināt tikai ar valsts apmaksātiem pakalpojumiem, jo nozīmīgākais faktors ir bērnu ikdienas paradumi.
Speciālisti atgādina, ka caurumu rašanās galvenie iemesli ir saldumu lietošana un nepietiekama zobu tīrīšana. Tādēļ vecākiem ieteicams rūpēties par regulāru zobu kopšanu, samazināt cukura daudzumu uzturā un jau no gada vecuma reizi gadā apmeklēt valsts apmaksātu zobu higiēnistu. Šeit rindas ir salīdzinoši īsas, aptuveni mēnesis, un šāds solis ļauj laikus pamanīt problēmas un novērst nopietnākas sekas. Zobārsti uzsver, ka profilakse ir labākais ieguldījums bērnu zobu veselībā.
