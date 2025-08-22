Pirms pusgada – 14. februārī – Zemgales rajona tiesa Jelgavā pasludināja spriedumu skandalozā lietā, kas šokēja sabiedrību un pievērsa mediju lielu uzmanību.
Lietā bija iesaistīti "Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes" locekļi. Tiesa par mātes un bērna nāvi mājdzemdībās trijām personām piesprieda vairāk nekā divu gadu cietumsodu, taču spriedums nav stājies spēkā – tas pārsūdzēts, un apgabaltiesā lietas skatīšana sāksies nākamā gada martā.
Zemgales rajona tiesa mirušās sievietes vīram Renāram un tēvam Valdim Simsonam piesprieda divu gadu un septiņu mēnešu cietumsodu, bet draudzes garīgā līdera sievai Solvitai Dāvidai – divus gadus un desmit mēnešus. Notiesātos neapcietināja. Viņi tika apsūdzēti par to, ka veica neatļautu ārstniecību, kā dēļ dzemdībās nomira zīdainis un viņa mamma. Tiesas process bija slēgts, tāpēc lietas detaļas medijiem nebija iespējams uzzināt. Sākotnēji abiem apsūdzētajiem vīriešiem bija noteikts apcietinājums, bet vēlāk tika pieņemts lēmums par drošības līdzekļa grozīšanu uz nodošanu policijas uzraudzībā, piemērojot papildu drošības līdzekli – aizliegumu izbraukt no valsts. Slēgts process būs arī apgabaltiesā, kas tātad sāksies nākamā gada martā.
"Latvijas Avīze" par šo notikumu rakstīja 2019. gada 7. novembra numurā publikācijā "Vai cilvēkiem jāmirst Dieva vārdā?". Īsumā atgādinot – 21 gadu vecajai sievietei 2019. gada 14. maijā kādā mājā Jelgavā sākās dzemdības. Viņas tolaik 25 gadus vecais vīrs Renārs, 51 gadu vecais tēvs Valdis Simsons un 40 gadus vecā reliģiskās draudzes garīgā līdera sieva Solvita Dāvida nolēmuši dzemdības pieņemt paši, lai arī nevienam no viņiem nav medicīniskas izglītības.
Dzemdībās bērns piedzimis nosmacis, bet māte vēlāk nomirusi no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas – eklampsijas.
Dzemdību pieņēmēji ilgstoši nesniedza dzemdētājai normālu palīdzību. Apsūdzētā sieviete tiesā savu vainu neatzina, vīrieši atzina daļēji – klāt esot bijuši, darbības veikuši, bet neatļauta ārstniecība neesot bijusi.
"Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze" iepriekš bija Latvijā oficiāli reģistrēta. 2022. gadā toreizējais ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers tiesā iesniedza prasības pieteikumu izbeigt reliģiskās organizācijas darbību, to pamatojot ar krimināllietā konstatētajiem faktiem. Kalnmeiera prasība tika apmierināta.
Žurnāls "Ir" šā gada februārī vēstīja – lai gan ar tiesas lēmumu draudze tika slēgta, tās kopiena joprojām pastāv. Kāda draudzes bijusī locekle "Ir" apliecinājusi, ka joprojām uztur kontaktus ar atsevišķiem draudzes locekļiem un zinot, ka kopiena joprojām pastāv un tās garīgais līderis joprojām ir Jānis Dāvids. Viņš pats žurnālam atteicies atbildēt uz jautājumiem par kopienas darbību. "Draudzes darbība turpinās, bet vēl klusāk, nostāk no pārējās pasaules, nekā bija pirms traģēdijas. Kopiena ir kļuvusi piesardzīgāka," apgalvoja bijusī draudzes locekle. Valsts drošības dienests žurnālam "Ir" toreiz norādījis, ka pēdējo reizi draudzes darbība pārbaudīta 2022. gadā. Pēc organizācijas slēgšanas nav pārbaudīts, vai draudzes darbība un likumpārkāpumi neturpinās.
