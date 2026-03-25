E-izdevumi Grāmatas Abonēt
Īstais dejas mēnesis ir marts

Ernests Spīčs, horeogrāfs, tautas dejas pētnieks / Latvijas Mediji
2026. gada 25. marts, 13:59
2026. gada 25. marts, 13:59
Solo deja koncertā "Jaunās folkloras zvaigznes" Vērmanes dārzā 2018. gads.
Solo deja koncertā "Jaunās folkloras zvaigznes" Vērmanes dārzā 2018. gads.
Foto: Publicitātes

Marts mums, latviešiem ir dejas mēnesis. Skatuviskās dejas un nedaudz arī tautas dejas ziņā, jo martā dzimuši izcili talanti un latviešu skatuviskās dejas pamatlicēji Uldis Žagata (17. martā) un Alfrēds Spura (31. martā).

Pa starpu, 23. martā, ir arī etnohoreologa Harija Sūnas dzimšanas diena. Bez tam martā dzimuši vairāki citi pagājušā gadsimta skatuviskās dejas čakli darbinieki, tai skaitā Vilis Ozols. 

Izziņai: Žagata-Sūna–Spura. Visu trīs horeogrāfu vārdi saistīti ar Latvijas Universitātes „Danci“, visi bijuši „Danča“ vadītāji un arī viņu pirmā horeogrāfijas tapušas šajā deju ansamblī. Harijs izveidoja „Danci“ vēl būdams students un sākotnēji „Dancis“ dejoja tautas dejas, tātad folkloru. Uldis un Alfrēds (Atis) abi baletdejotāji, tādēļ turējās pie baleta un uzticējās savai mūzikas un dejas izjūtai, lai radītu skatuvei piemērotas horeogrāfijas, pārsvarā folkbaleta žanrā. Turpretī Harijs bija arhitekts, tāpēc viņa lielākais nopelns saistīts ar pašdarbības dejas žanra piemērošanu laukumam Deju svētkos, ar horeogrāfiskās folkloras vākšanu un sistematizēšanu, jauno horeogrāfu un pētnieku izglītošanu un dejas kritiku. 

Žagata-Sūna–Spura.
Žagata-Sūna–Spura.
Foto: Publicitātes

Zīmīgi, ka tieši Sūnas dzimšanas dienā Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās trīs ar tautas deju saistīti cilvēki, lai runātu par tautas dejas lietām. Zīmīgi, ka tieši Māmuļas mazajā prezidentu salonā notika tautas dejas diskusija, no kuras taps pirmais raidieraksts par Latgales kultūru. Zīmīgi, ka pirmais ir par tautas deju ne tikai Latgalē. Raidierakstu vadīja Domeniks Slišāns, piedalījās tautas dejas profesionāļi – Inga Dūka no „Dandariem“, Dace Smirnova no „Zeidiem“ un Ernests Spīčs no „Rīgas dančiem“.

No labās: Raidieraksta vadītājs Domeniks Slišāns, Tautas dejas speciālisti - Dace Smirnova, Inga Dūka, Ernests Spīčs.
No labās: Raidieraksta vadītājs Domeniks Slišāns, Tautas dejas speciālisti - Dace Smirnova, Inga Dūka, Ernests Spīčs. 
Foto: Publicitātes

Kāpēc tāds raidieraksts tapa? 

Galvenā tēma bija latviešu solo dejas, bet diezgan daudz laika sanākušie veltīja tautas dejas mūsdienu eksistencei. Tātad tām tradicionālajām dejām, kas pēdējos četrdesmit gadus ienāk mūsu sadzīvē, piemēram, diezgan plaši izplatītajos danču vakaros. Tur galvenā forma vēl nesen bija divdaļīgās pāru dejas jeb danči, bet pēdējā laikā aizvien vairāk tiek dejotas dažādas daudzpāru krustdejas, piemēram, kadriļas. Skolēni interešu pulciņos apgūst arī rotaļas un rotaļdejas. Daudzos pašvaldību rīkotos gadskārtu svētkos tautas dejas un rotaļas jau ir klātesošas, gandrīz katros Jāņos mēs ne tikai dziedam, bet arī dancojam. Tātad kvantitāte ir, bet kā ar kvalitāti? Tādēļ sarunas galvenais uzsvars bija uz dejotprasmi un tās attīstīšanas iespējām caur mazāk zināmām solo dejām. 

Upīte. Centrs. Simpozijs. 

Reti kurš folkloras draugs nebūs bijis vai vismaz dzirdējis par Upīti, kur Slišānu ģimene ir iedibinājusi Nemateriālās kultūras centru, un tas nav tikai nosaukums. Viena no daudzajām aktivitātēm, ko viņi pēdējā laikā ir ierosinājuši un veikuši, ir „Simpozijs“. Tas ir mācību cikls, kur upītiešu jaunākā paaudze apgūst dažādas prasmes, kuras parasti nav ļoti izplatītas folkloras semināros un skolās. Viena no tādām ir senāk labi zināmā karošu spēle, ko Upītē nupat mācīja Lauma Bērza. Vēl bija kadriļu principu apgūšana ar Sandi Zučiku. Ļoti grūta, pēc Upītes Nemateriālās kultūras centra vadītāja Andra Slišāna domām, bija latviešu solo dejas meistarklase. 

Andris Slišāns: „ Mums pašiem ir lepnums, ka Ontonam ir sanācis piefiksēt deju Lipindraks, jo ne katrā Latvijas veitā ir saglabājies šāds fenomens. Tāpēc svarīgi ir mācīties ne vien pašiem kā sanāk, bet arī, ka kāds, kas ir ar ļoti pieredzējušu aci var mūs pabīdīt uz īsto pusi. Mēs neko daudz nezinām par solo dejām, tāpēc uz simpoziju uzaicināju Ernestu Spīču. Savulaik šķiet, ka skalu dejas, soliņdancis, ko arī Ontons mums mācīja, tās pašas dvieļu dejas un Lipindraks Latvijā vismaz bērnu kustībā (tas ir no Domenika un Kates atmiņām) ir bijis tādā īpašākā vietā, pat „Pulkā eimu, pulkā teku“ konkursi bija, bet tagad šīs dejas ir nepamatoti no bērnu repertuāra izņemtas, tāpēc gribas, ka tās atgriežas, par tām runā un, kas cits to darīs, ja ne mēs paši. Solo dejas ir ļoti grūtas un mums nāksies daudz trenēties, lai tās iekļautu savos braucienos uz festivāliem.“ 

Lipindraks Solo deju nodarbībā Upītē.
Lipindraks Solo deju nodarbībā Upītē. 
Foto: Publicitātes
Simpozija afiša.
Simpozija afiša.
Foto: Publicitātes

Kaitīgi stereotipi. Kā tos izskaust? 

Solo dejas nav latviskas.

Nepareizi! 

Solo dejas gadu simtiem ir bijušas daļa no mūsu horeogrāfiskās kultūras. Par dejotāju filigrāno žīgošanas māku raksta Jurjānu Andrejs savā muzikālās folkloras materiālu burtnīcā „Dejas“, to tēlaini apraksta Emilis Melngailis savā grāmatā „Latvju dancis“. Danču vedējas prasmes ir uzsvērtas dainās: „Es mācēju danci vest, man spēlmaņa nevajag…“ Pamēģiniet jūs uzdejot bez mūzikas. 

Vairākas solo dejas ir aprakstītas Latviešu folkloras krātuvē atrodamajos aprakstos. Tur ir gan visā Latvijā dejotā „Nabagu deja“ un „Vēžu deja“. Abas ir zināmas arī kaimiņtautām. To pašu var teikt par Skalu dejas variantu  „Mikitu“, ko dejo dubultkrustā. „Vadžu deja“ un „Dvieļu deja“ gan bijusi zināma tikai daļā Kurzemes. Laikam visoriģinālākā deja ir „Lipindraks“, ko dejojuši trīs pagastos Ziemeļlatgalē.  Solo dejošana zināma arī vienā no kadriļas daļām, kur puisim jādemonstrē iespējams pat akrobātiskas prasmes. Solo deja ir arī slavenā Aulejas „Žepera“ sākumā, kur to demonstrē četri puši, cits pēc cita nākdami dejas plača vidū. 

Latviešu dejas ir lēnas un vienmuļas, nav tāda temperamenta kā spāņiem vai īriem.

Nepareizi! 

Ārējs miers nenozīmē, ka dejā trūkst emociju. Par to ir tautasdziesma:

„Ļaudis mani lēnu sauca, ka es skaļi nerunāju.

Es izspēru klētij grīdu, ar tautieti dancodama.“ 

Tie nav tukši vārdi vai dainu poēzija, kur vēlamais uzdots par esošo. Pietiek palasīt Latviešu folkloras krātuves materiālus, kur senākā informācija ir par klaušinieku laikiem 19. gadsimta pirmajā pusē. Diemžēl nav un nevar būt vizuāli materiāli, tomēr atmiņu stāsti ir gana daiļrunīgi.

Pieņemts uzskatīt, ka mūsu vecvecīši savā jaunībā dejoja tikai Plaukstiņpolku, valsēja un šīberēja, bet solo dejas lai paliek citām tautām. Te jāsaka, ka visādas polkas un valši ir 19. gadsimta modes dejas, kas 20. gadsimta vidū jau asimilētas mūsu tautas dejā un tieši šajās dejās ir iespējams dejot solo pārī.

Tautasdziesmas mums vēsta par stipri senākām dejām, kuras radījuši pašu tautas izcili dejotāji. Runa ir par ļoti daudzveidīgām ģimenes ieražu un gadskārtu svētku dejām. Tur ļoti liela loma ir sacensību dejām, dejas rituāliem kāzās un pat bērēs, kā arī maskoto tēlu dejām. Diemžēl folkloras kopas ļoti reti iedziļinās senāka slāņa horeogrāfiskās folkloras mantojumā, un viens no vairākiem iemesliem ir tas, ka individuālā dejas prasme nav pietiekami attīstīta, lai dejotu to, ko mūsu senči pratuši. Piemēram, Ziemeļlatgales „Lipindraku“ pat paši upītieši ilgu laiku nevarēja saņemties, lai dejotu. Nav dzirdēts, ka kurzemnieki Alsungā un Rucavā dejotu tik interesanto „Vadžu deju“. Laikam tikai „Skalu deja“ ir tāda, ko šad tad redzam sadzīvē un priekšnesumos. 

Mikitu dejo Ernests un Dzintars no "Rīgas dančiem".
Mikitu dejo Ernests un Dzintars no "Rīgas dančiem".
Foto: Publicitātes

Vai kaut kur aug jauna latviešu dejas zvaigzne? 

Varbūt jau ir zināma nākamā dejas zvaigzne, kas būs tik izcila un pasaulē atzīta, kāda ir Vija Vētra, kam februāra sākumā atzīmējam 103. dzimšanas dienu. Jūs teiksiet – Mihails Barišņikovs. Neapšaubāmi izcils Jura Kaprāļa skolnieks, bet pasaulē viņš bija populārs kā krievu izcelsmes amerikāņu dejotājs. Māris Liepa noteikti bija liela talanta baletdejotājs, dzimis rīdzinieks, bet dejoja Maskavā, tātad zināms bijušajā padomju impērijā. Reti kurš atceras Latvijā zināmus senāku laiku izcilus baletdejotājus – Annu Priedi, Aleksandru Lembergu, bet daudz vairāk ir cilvēku, kuri redzējuši, kā dejoja Lita Beiris, Zita Errs, Alfrēds Spura, Uldis Žagata, Haralds Ritenbergs, Aija Baumane…

Vija Vētra kā latviešu dejas priesteriene 2010. gadā uz LNOB Mazās zāles skatuves Vispasaules dejas kongresa laikā.
Vija Vētra kā latviešu dejas priesteriene 2010. gadā uz LNOB Mazās zāles skatuves Vispasaules dejas kongresa laikā. 
Foto: Publicitātes

Visi minētie bija baletdejotāji. Skatuviskās dejas jeb folkbaleta žanrā noteikti jāmin Baiba Jekšiņa un Modris Gipmanis. Viņi bija izcili profesionālā deju ansambļa „Daile“ solisti. Vēl pieminēšanas vērts ir Jānis Vilcāns, kurš dejoja skatuves dejas grupā „Vija“.

No uzskaitītajiem latviešu izcilajiem dejotājiem tikai Vija Vētra nav saistīta ar baletu vai folkbaletu, un tikai Vija Vētra savos ziedu laikos bija zināma visā pasaulē, kur ir atzīta indiešu klasiskā deja, grieķu sakrālā deja un arī nedaudz latviešu sakrālā deja. Vijai nav daudz fotogrāfiju, kur viņa dejo latviešu sakrālo deju, bet vēl mazāk ir tādu, kur viņa jaunībā Latvijā un pēc tam Vācijā un Austrālijā dejo latviešu tautas dejas. 

Tā visa ir pagātne. Vai jau ir piedzimusi dejotāja, kas tuvosies Vijas Vētras talantam un pat pārspēs viņu? Varbūt kaut kur Liepājā aug jauns Māris Liepa? 

