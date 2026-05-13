Lai izskaustu telefonu lietošanu izrāžu laikā, Dailes teātris uzsācis akciju "Teātris bez telefona", kuru nolēmis īstenot pirms atsevišķām repertuāra izrādēm, aicinot skatītājus, ienākot teātrī, paņemt īpašu uzlīmi, lai, ieejot zālē, simboliski tiktu aizlīmēta telefona kamera.
Dailes teātris pēdējā laikā arvien biežāk esot saskāries ar neatļautu telefona kameru lietošanu izrāžu laikā. To nedrīkst darīt, jo ikviena izrāde ir autoru un teātra intelektuāls īpašums, kuru nav ļauts fotografēt, filmēt un pārpublicēt. Tāpat telefonu lietošana izrāžu laikā ne vien novērš skatītāju uzmanību, bet arī traucē aktieru darbam uz skatuves un var tikt pārkāpts viņu privātums.
