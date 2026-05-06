Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu.
Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu – vidēji tas esot 80%, bet centrā un maksimuma stundās sasniedz pat 96%. Līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu. Tāpat tiek apsvērta iespēja mainīt maksas stāvvietu darba laiku, piemēram, nosakot, ka maksa tiek iekasēta arī par auto novietošanu naktīs, nevis kā līdz šim – no plkst. 8 līdz 20 darbdienās vai no plkst. 9 līdz 17 sestdienās.
