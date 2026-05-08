Opozīcija paziņojusi, ka pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda ("Progresīvie") demisiju.
"Šādā brīdī valsts aizsardzības nozari nevar vadīt cilvēks, kurš dod tukšus solījumus, kurus nepiepilda ar darbiem," pēc Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēdes sociālajā vietnē "X" pauda Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava.
Ministrs Sprūds ceturtdienas rītā pavēstīja, ka jau ieradies Rēzeknē un plānojot apmeklēt arī Ludzu un Balvus, lai "klātienē pārliecinātos par situāciju un koordinētu turpmāko rīcību". Viņš arī uzsvēra, ka "visi atbildīgie dienesti strādā ciešā koordinācijā". Šoreiz gan ministram nebija jāpārtrauc ārvalstu komandējums kā iepriekš martā, kad viņš tāpat vēlējās personīgi apmeklēt vietu Krāslavas novadā, kur bija nokritis drons. Par šonakt Latvijas teritorijā ielidojušajiem droniem Sprūds sacījis, ka "pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie virzīti uz mērķiem Krievijā no Ukrainas puses". Taču šī informācija vēl esot jāprecizē, ceturtdienas rītā uzsvēra ministrs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu