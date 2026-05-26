Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien tikās ar viņa nominēto premjera amata kandidātu Andri Kulbergu, kuram līdz šim datumam bija jāsagatavo valdības darāmo darbu saraksts un potenciālais valdības sastāvs.
Kulbergs plānoto valdības sastāvu paziņos otrdien. Topošajā valdībā "Apvienotā saraksta" pārraudzībā būs premjera, finanšu ministra, tieslietu ministra un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amati. "Jaunajai Vienotībai" paredzēti ārlietu, aizsardzības, veselības un satiksmes ministru amati. Nacionālās apvienības pārstāvji vadīs Iekšlietu, Kultūras, Izglītības un zinātnes, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Zaļo un zemnieku savienība saglabātu ekonomikas, labklājības, zemkopības ministra, kā arī Saeimas priekšsēdētāja amatu.
Pirmdien no rīta intervijā TV3 Kulbergs izteicās, ka topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi dalīti atbilstoši "partiju DNS" un interesēm. Viņš esot ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem vēlētājiem darbus tās interesējošajās jomās, attiecīgi atbilstoši partiju interesēm arī notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs sprieda, ka īsā laikā viņam bija jāizpilda "neiespējamā misija", un viņam šķiet, ka "ir izdevies salikt kombināciju, kurā ir apmierinātas četru pušu intereses un nav ielikta iekšā spriedze jau pašā sākumā". Pašlaik viņš neredz tādas problēmas, lai valdību neapstiprinātu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu