Atkal uzvirmojušas runas par pašreizējās valdošās koalīcijas stabilitāti.
Jau tad, kad tā tika izveidota, daudzi norādīja, cik ideoloģiski pretēju pozīciju spēki tajā apvienojušies ("Vienotība", Zaļo un zemnieku savienība, "Progresīvie"), un pretrunas parādās regulāri. Pagājšnedēļ koalīcijas sastāvā esošās ZZS pārstāvji Saeimā pievienojās opozīcijas rosinātajam priekšlikumam par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Valdības partneri ķeras klāt "atriebībai" – piemēram, "Progresīvo" satiksmes ministrs Atis Švinka solījis tad runāt "ar Ventspils partiju un ZZS ostu likuma sakarā". Un tikko "Progresīvo" viens no līderiem Andris Šuvajevs solījies vaicāt "Vienotības" pārstāvētajam iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, lai "ziņo par iespējām anulēt ar Krieviju saistītajam uzņēmējam Pjotram Avenam piešķirto Latvijas pilsonību". "Progresīvo" frakcijas vadītājs arī izteicies, ka ZZS priekšlikumus valsts budžeta otrajam lasījumam uzskatīs par koalīcijas līguma pārkāpumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu