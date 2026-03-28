Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki Kambalas apmeklē skaistumkonkursu "Miss un Mrs Liepāja". Lai gan Olga šajā vakarā ieņēma godpilno vietu žūrijas rindās, viņas meita Lukērija sākotnēji izrādīja nepatiku pret pasākumu. Tomēr, abām beidzot nonākot atsevišķā telpā, lai sagatavotos pasākumam, sarunas starp māti un meitu ātri vien ievirzījās personīgā gultnē, apspriežot Kaspara dīvaino uzvedību un attieksmi pret sievu.
Olga atklāti atzīst, ka vīra rīcību diktē spēcīgas emocijas, tieši norādot, ka "Kaspars ir reāli greizsirdīgs". Viņa paskaidro, ka harmonija attiecībās valda tikai tik ilgi, kamēr viņi abi tiek uztverti kā nedalāms kopums, taču brīžos, kad visa prožektoru gaisma tiek vērsta uz viņu vienu, sākas sarežģījumi. Pēc sievas domām, vīrs šādās situācijās cenšas viņu emocionāli mazināt un "nolīdzināt līdz ar zemi". Olga neslēpj rūgtumu par to, ka tieši vissvarīgākajos brīžos viņai pietrūkst dzīvesbiedra atbalsta, jo viņa interesēšanās par sievas vizuālo tēlu biežāk izpaužas kā kritika, nevis komplimenti. Ar jautājumiem, piemēram, "Ko tu te kleitu uzvilki?", viņš liek sievai justies neērti, tomēr Olga joprojām pauž cerību, ka viņa garastāvoklis uzlabosies.
Tikmēr Lukērija uz mammas pacietību raugās ar neizpratni un atzīst, ka viņa pati šādu spiedienu nespētu izturēt. Meita ir pārliecināta, ka viņas reakcija būtu tūlītēja un viņa nespētu saglabāt mieru, sakot, ka "es jau sen sāktu raudāt, ja man tā būtu". Kad māte apjautājas, vai Kaspara negatīvā attieksme ir pamanāma arī apkārtējiem, Lukērija neslēpj savu nostāju un kategoriski paziņo: "Es vispār nevaru paciest tādu attieksmi". Viņa uzskata, ka šāda veida vīrieša izturēšanās pret sievieti viņas gadījumā radītu neizbēgamu aizvainojumu.
Sarunas noslēgumā Olga ar zināmu devu ironijas skaidro, ka laika gaitā ir vienkārši pielāgojusies vīra raksturam un viņš viņu ir savā veidā "izdresējis". Viņa jau ir iemācījusies pasmieties par viņa ikdienas piezīmēm, atdarinot Kaspara neapmierināto toni un replikas: "Es jau esmu pieradusi, ķipa: "Ko tu te?"". Tomēr Lukērija paliek pie sava, uzsverot, ka viņa jau sen būtu pārtraukusi šādu komunikāciju, un apbrīno mātes rakstura stingrību. Viņa rezumē, ka tikai ļoti stipra sieviete spēj ko tādu izturēt, piebilstot: "Mamma var to paciest... nezinu... stipra sieviete, ko lai vēl saka".
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu