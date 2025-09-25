Katru ceturtdienu plkst. 21.15 televīzijas kanālā "360" ikviens var sekot sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībnieču apņēmības pilnajam ceļam uz jaunu dzīvi.
Kā atklāj projekta veidotāji, dalībnieces piedzīvojušas vardarbību, bijušas spiestas cīnīties par izdzīvošanu, pārkāpušas likumu, cietušas no atkarībām un zaudējušas bērnu aprūpes tiesības, bet nu ir gatavas mainīt savu dzīvi. Viņas apmeklēs nodarbības, piedalīsies dažādās aktivitātēs, gūs psiholoģisku atbalstu, kā arī ekspertu vadībā iegūs noderīgas zināšanas par pilnvērtīgu dzīvesveidu un personības pilnveidošanu. Kā dalībnieču stiprais atbalsta plecs kalpos raidījuma ilggadējais vadītājs Jānis Bukums, kā arī projektā atgriežas raidījuma vadītāja Liene Stepena, lai ar savu pieredzi un empātiju palīdzētu dalībniecēm pārdzīvot grūtības un sasniegt savus mērķus. Tāpat skatītāji satiks arī jau iemīļotos kemperu šoferus un meiteņu atbalsta personas Mārtiņu un Gati.
Projekta vadītājs Jānis Bukums uzsver: ""Ērkšķi" ir kā attīrīšanās rituāls. Tas var atbrīvot no pagātnes sāpēm un skarbajām sociālajām maskām, kas tik ilgi kalpojušas kā vairogs. No tēliem, kuros nācies līdz šim dzīvot, lai izdzīvotu. Ērkšķi ir ceļš uz iekšējām pārvērtībām, lai beidzot dzīvotu nevis atkarību vadītu, apstākļu spiestu, citu cilvēku diktētu un toksiskām attiecībām pakļautu, bet savu īsto dzīvi."
Dalībnieču kompānija ir raiba – skatītāji iepazīs Janu, kura vēlas kontrolēt savu agresiju un atgūt bērnu aprūpes tiesības, 36 reizes sadurto alkoholiķi Olgu, narkotiku atkarību piedzīvojušās Daci un Evelīnu, dzīves salauzto Evitu, kā arī alkoholiķes Ilzi un Guntu. Tāpat skatītāji iepazīs ratiņkrēslā esošo Egiju, kura piedzimusi ar bērnu cerebrālo trieku un līdz pat 30 gadu vecumam turēta ieslodzīta mājās un mērdēta badā, funkcionālo alkoholiķi Inesi, kura neatzīst savu atkarību, no vardarbības cietušo Kseniju, savulaik smagi piekauto Elīni, kā arī Lauru, kura vairāk par visu vēlas atgūt savus bērnus.
"Caur ērkšķiem uz…" idejas autore un producente Aija Strazdiņa-Ratinska atzīst: "Projekts tā kopskaitā teju vai desmit pastāvēšanas gadu laikā ir pierādījis, ka katram ceļš uz pārmaiņām mērojams ne tikai saviem spēkiem, bet arī individuālā ātrumā un pārvarot unikālus šķēršļus. Šajā sezonā viešņu statusā sastapsim arī vairākas iepriekšējo gadu dalībnieces, kuras ar iedvesmas vārdiem un personīgo pieredzi aicinās noticēt, ka iespējams ir viss un katra šāda izdošanās dod spēku jaunam sākumam. Gadiem ejot, esam izskaitļojuši, ka vidēji četrām piecām dalībniecēm no katras projekta sezonas izdevies kardināli mainīt dzīvi vai realizēt vēlamos uzlabojumus, un šajā sakarā vēlos arī teikt lielu paldies skatītājiem, kas tā vietā, lai nosodītu, ir gatavi dāvāt tik būtiskus uzticības kredītus dāmām, kurām atbalsts un laba vēlējumi grūtā brīdī var izrādīties izšķirošs dzinējspēks. Paldies visiem, kuri tic labajam, kļūstot par daļu no pārmaiņām!"
