20. septembrī vairāk nekā 200 valstīs visā pasaulē norisināsies ANO starptautiskajā atzīmējamo dienu kalendārā ierakstītā Pasaules talka.
Līdzīgi kā mūsu pašu Latvijas Lielajā talkā, arī Pasaules talkā iedzīvotāji aicināti sakopt kādu teritoriju. Organizatori aicina pievērst uzmanību ūdenstilpju tīrībai, organizējot ūdenstilpju un krastu sakopšanu. Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta tekstila atkritumiem un tā otrreizējai izmantošanai.
Vēl taps jau astotais un devītais Laimes koku parks – šoreiz Jēkabpilī un Rēzeknes novada Zīlānos. Laimes koku stādīšana bija īpašā Latvijas iniciatīva, ar kuru mūsu talcinieki pievienojās Pasaules talkai 2018. gada rudenī. Kopš tā laika Laimes koku parki jau tapuši Valdemārpilī, Jelgavā, Trapenes pagastā, Viļakā, Ādažos un Krāslavā.
Rīkotāji aicina Svinam dabu kartē, kas atrodama vietnē: www.talkas.lv, atzīmēt savu plānoto talkas aktivitāti: Laimes koku stādīšanu, vides sakopšanu, ainavas labiekārtošanu, pārgājienus ar talkas elementiem un dabas izzināšanu, kā arī ierakstīt vēlējumu Latvijai vai pasaulei.
