Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
23.09. Nelabvēlīga diena. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Savāc un iznīcina slimību un kaitēkļu skartās augu atliekas.
24.09. Sakņu diena. Apstrādā un mēslo augsni. Stāda kokus un krūmus no konteineriem. Novāc sakņaugus.
25.–26.09. Ziedu dienas. Griež sausziedes un citus dabas materiālus floristikas darbiem. Stāda narcises, sniegpulkstenītes, krokusus un citas pavasara sīpolpuķes. Dala un pārstāda peonijas, kā arī citas vasaras sākumā ziedošās ziemcietes. Novāc gladiolu sīpolus. Vāc augļus un ogas. Nes telpās pārziemināšanai paredzētās pelargonijas un citus telpaugus, kas vasaru pavadījuši dārzā.
27.–28.09. Lapu dienas. Sēj stiebrzāles zālienu iekārtošanai, ja nepieciešams. Sēj arī zaļmēslojumam un ziemas segumam piemērotus augus. Stāda kokus. Pļauj zālienus. Ja nepieciešams, laista augus.
29.–30.09. Nelabvālīgas dienas. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Savāc un iznīcina slimību un kaitēkļu skartās augu atliekas.
