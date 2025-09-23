Melotrija ir ķirbjaugu dzimtas augs, kas savā dzimtenē, ekvatoriālās Āfrikas tropiskajos apgabalos, ir daudzgadīga liāna, bet pie mums audzējama kā viengadīgs augs. Ēdami ir gan zaļi baltie augļi, gan pazemes bumbuļi. 

Melotrija sasniedz līdz 3 m garumu, strauji un spēcīgi zarojas, salapo kupla, tāpēc noder žogu apaudzēšanai, kā arī lapenes veidošanai.  

Bērzes pagasta zemnieku saimniecības “Saliņas” saimniece, bioloģe Iveta Otikova novērojusi, ka melotrijas labi aug gan siltumnīcā, gan uz lauka. Ar tām var apaudzēt komposta kaudzi, kas norobežota ar sētiņu. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē