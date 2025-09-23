Rudenī, kad dārzi piepildās ar ābolu smaržu, šos augļus vērts baudīt gan svaigus, gan pārvērst gardos un vienkāršos našķos. Ar savām pārbaudītajām ābolu receptēm dalās mājražotāja Marika Liekmane no Olaines, kuras veselīgie produkti pazīstami ar zīmolu "Aptieciņa no dabas". 

Produkti no mūsu dabas veltēm

Viens no pirmajiem produktiem, kas tapa Marikas mājas virtuvē bija priežu čiekuru sīrups, lai bērni ātrāk izveseļotos no klepus. Tam drīz pievienojās plūškoka ogu sīrups, dažādas sukādes, kaltētu augu pulveri, zefīri, želejkonfektes un citi produkti. Marika uzsver, ka ikdienā svarīgi lietot uzturā mūsu klimatā augušus augļus un dārzeņus, tāpēc arī savos ražojumos cenšas maksimāli izmantot to, ko sniedz Latvijas daba. Šāgada jaunums ir zefīri ar rabarberiem un piparmētru. “Pati visbiežāk izmantoju nātru pulveri – dabīgu dzelzs avotu, ko pievienoju dažādiem ēdieniem,” atklāj saimniece.

Pirms pāris gadiem ģimene iegādājusies senu lauku māju Valmieras pusē ar plašu ābeļdārzu un ogulājiem, kas rada idejas atkal jauniem produktiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē