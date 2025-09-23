Recepte nāk no smiltsērkšķu audzētājas, Penkules pagasta "'Ēmulīšu" dārza saimnieces Leldes Brikmanes krājumiem.
Sastāvdaļas
- 600 ml saldā krējuma
- 150–200 g iebiezinātā piena
- 100 ml smiltsērkšķu sulas (var arī vairāk pēc garšas)
Pagatavošana
Saputo saldo krējumu, līdz tas kļūst stingrs un gaisīgs. Pievieno iebiezināto pienu un smiltsērkšķu sulu. Viegli samaisa un liek saldētavā sasalt.
Ērtākai pasniegšanai var izmantot veikalā nopērkamās cietās vafeļu plāksnes (apaļas formas) – vienu novieto kā pamatni, uzlej saldējuma masu un pa virsu liek otru plāksni.
Kad saldējums sasalis, to ir vieglāk sagriezt porcijās un pasniegt kā desertu.
