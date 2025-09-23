Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
23. septembris –Iņ Koka Kaza (Zeme) mīl sasaukt radu sieviešu saietus un pavadīt dienu patīkamās sarunās par tīri sievišķīgām tēmām. Kāda dalīsies ar labu recepti, cita cienās ar pašaudzētu produkciju.
24. septembris –Jan Uguns Pērtiķim (Metāls) nekāda mierīga sēdēšana nesanāks. Enerģija virmo, plūst pār malām. Uzmanies steigā uz ceļa, ātrumā nepazaudē lietas un arī iepērcies apdomīgi!
25. septembris –Iņ Uguns Gailis (Metāls) cilā katru mantu un pēta. Izgaršo, izbauda, izjūt. Te nu īstais brīdis smalku lietu gadatirgum, jo tā vērīgā acs pamanīs jebkuru pērli.
26. septembris –Jan Zemes Suns (Zeme) sauks pie miera, sauks mājās. Cik var bizenēt pa pasauli, rudens klāt, ziema nāks, viss jāsaliek pa vietām, viss kārtīgi jāieziemo.
27. septembris –Iņ Zemes Cūka (Ūdens) rauj, ko var, rudens labumus pa konservējumu burkām stūķējot. Pagrabs jau sen pilns, bet ko lai dara, ja draugu pulks varen liels un visiem garšo, tā garšo...
28. septembris – Nu cik var strādāt! Tā sauc emocionālā Jan Metāla Žurka (Ūdens). Tā vislabāk laiku vada omulīgā divvientulībā, izbaudot miesīgus priekus un baudu.
29. septembris –Iņ Metāla Vērsis (Zeme) ķimerē kopā vissīkākos vadus, vismikroskopiskākās detaļas gulst pareizajās vietās. Īstais brīdis salikt kopā kādu IKEA plauktu.
