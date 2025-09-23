Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek at­algots ar veiksmi darbos

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, ener­ģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, daž­kārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitā­te, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komuni­cē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

23. septembris –Iņ Koka Kaza (Zeme) mīl sasaukt radu sievie­šu saietus un pavadīt dienu patī­kamās sarunās par tīri sievišķī­gām tēmām. Kāda dalīsies ar labu recepti, cita cienās ar paš­audzētu produkciju.

24. septembris –Jan Uguns Pērtiķim (Metāls) nekāda mierī­ga sēdēšana nesanāks. Enerģija virmo, plūst pār malām. Uzma­nies steigā uz ceļa, ātrumā ne­pazaudē lietas un arī iepērcies apdomīgi!

25. septembris –Iņ Uguns Gailis (Metāls) cilā katru mantu un pēta. Izgaršo, izbauda, izjūt. Te nu īstais brīdis smalku lietu ga­datirgum, jo tā vērīgā acs pama­nīs jebkuru pērli.

26. septembris –Jan Zemes Suns (Zeme) sauks pie miera, sauks mājās. Cik var bizenēt pa pasauli, rudens klāt, ziema nāks, viss jāsaliek pa vietām, viss kār­tīgi jāieziemo.

27. septembris –Iņ Zemes Cūka (Ūdens) rauj, ko var, rudens la­bumus pa konservējumu bur­kām stūķējot. Pagrabs jau sen pilns, bet ko lai dara, ja draugu pulks varen liels un visiem gar­šo, tā garšo...

28. septembrisNu cik var strādāt! Tā sauc emocionālā Jan Metāla Žurka (Ūdens). Tā visla­bāk laiku vada omulīgā divvien­tulībā, izbaudot miesīgus prie­kus un baudu.

29. septembris –Iņ Metāla Vērsis (Zeme) ķimerē kopā vissīkā­kos vadus, vismikroskopiskā­kās detaļas gulst pareizajās vie­tās. Īstais brīdis salikt kopā kādu IKEA plauktu.

