Kādam jāatlaiž groži, kādam praktiskas lietas nostāsies savās vietās, īpaši darba un finanšu jomā, bet kādam vienkārši jābauda atvasara.
Auns
Auni centīsies kontrolēt situācijas, attiecības un jūtas – visu, kas ietekmē viņu labsajūtu. Taču, ielūkojoties dziļāk sevī, atklāsiet, ka aiz šīs vēlmes slēpjas bailes, ar kurām būs jāiemācās tikt galā. Grūti atzīt, ka ne vienmēr esat stiprākie no visiem, bet, kad to pieņemsiet, sajutīsiet atvieglojumu. Pārmērīga kontrole tikai iztukšos jūsu spēkus. Ļaujiet dzīvei ritēt un atrodiet vieglumu tajā. Atcerieties, ka atvērtība un paļaušanās uz dzīvi pievelk jaunas iespējas.
Vērsis
Šobrīd svarīgi turēt grožos finanses un savu laiku – lieka šķērdēšanās neatmaksāsies. Otra nozīmīga tēma būs attiecības: kādam jaunas iepazīšanās, citam – veco saišu pārskatīšana un atlaišana. Var trūkt kopības sajūtas, tāpēc to palīdzēs atjaunot tikšanās ar sev svarīgiem cilvēkiem vai kopīgi pasākumi. Atļaujiet citiem jūs atbalstīt! Nekrājiet sevī aizvainojumu – tas kavēs jūsu izaugsmi. Labāk izvēlieties atklātību un mierīgu sarunu.
Dvīņi
Priekšplānā būs draudzība – gan jaunu saišu veidošana, gan esošo stiprināšana. Uzticība būs pamats visam, bet viltībai draudzībā nav vietas – tā sabruks pati no sevis. Katru rītu iededziet sevī sajūtu: man viss izdosies! Neklausieties skeptiķos. Atcerieties – sapņot drīkst, bet nevajag pārāk aizlidot mākoņos. Atrodiet līdzsvaru starp fantāziju un realitāti – tas ļaus piepildīt ieceres. Šis ir labs laiks, lai uzsāktu arī kādu jaunu projektu ar draugu vai domubiedru.
Vēzis
Septembra otra puse atnesīs pārbaudījumus, kas katram Vēzim būs citādi. Saglabājiet spēku un ļaujiet iekšējai gaismai spīdēt, pat ja ārējie apstākļi nav labvēlīgi. Agresija un dusmas tikai kaitēs – labāk izlaidiet tās caur fiziskām nodarbēm. Un, pat ja šķiet, ka viss slīd ārā no rokām, esiet mierīgi, jo, kas patiesi pieder jums, tas paliks. Šis laiks palīdzēs jums kļūt izturīgākiem un apzinātākiem. Galu galā tieši grūtības parāda, cik daudz spēka jūsos mīt.
Lauva
Būsiet gatavi augt un veikt pārmaiņas jebkurā dzīves jomā. Neaizmirstiet sevi arī palutināt un nesadedziniet spēkus, palīdzot citiem pārmērīgi. Jūsu darbs tiks novērtēts – varbūt ne gluži tā, kā jūs gaidāt, bet tiks. Labs brīdis atskatīties uz pagātni un gūt no tās iedvesmu nākotnei. Daudzas problēmas atrisināsies pašas no sevis. Neļaujiet šaubām traucēt jūsu spozmei – jūs esat dzimuši, lai iedvesmotu citus. Jūsu radošums būs īpaši spēcīgs.
Jaunava
Apstākļi paši nesīs rezultātus, jums nevajadzēs pielikt lielas pūles. Attiecībās gan var rasties spriedze, tāpēc nesteidzieties ar straujiem secinājumiem – iespējams, viss nemaz nav tik slikti, kā sākumā šķiet. Atcerieties arī par sevi – neesiet pārlieku pieticīgi un neatsakiet sev pelnīto. Ļaujiet sev pieņemt komplimentus un atzinību – tie būs pelnīti. Šīs nedēļas var pavērt arī jaunas darba iespējas vai sadarbības.
Svari
Beidzot saņemsiet atbildes uz jautājumiem, kas ilgi nodarbinājuši prātu, un iegūsiet skaidrību. Pieņemot lēmumus, neļaujiet steigai vai vilcināšanai sevi ierobežot – šis ir rīcības laiks. Ņemiet no dzīves labo, ko tā piedāvā. Atcerieties – pārmaiņas bieži vien ir vienīgais ceļš uz uzlabojumiem, tāpēc nepiesienieties tam, kam lemts mainīties vai aiziet. Dzīve šobrīd dod iespēju uzsākt jaunu posmu ar vieglumu. Neaizveriet durvis tur, kur ienāk svaigs gaiss.
Skorpions
Sabiedrībā rādīsiet vienu tēlu, bet tikai tuvie zinās, kas patiesībā notiek jūsu iekšienē. Lielākā daļa jautājumu būs risināmi tieši attiecībās, īpaši darba jomā. Jūsu darbi būs svarīgāki par vārdiem – tāpēc enerģiju veltiet rīcībai, nevis skaidrošanai. Konfliktus neatstājiet pusratā – tos vajag atrisināt. Spēja būt godīgam pret sevi palīdzēs tikt pāri sarežģījumiem. Jūs spējat pārveidot grūtības par jaunu spēku.
Strēlnieks
Darīsiet visu iespējamo, lai pārvarētu grūtības un atrisinātu problēmas, pielāgojoties situācijai un turpinot virzīties savā ceļā. Galvenais – nepierodiet pie diskomforta un nepadariet to par normu. Tas atņems pārāk daudz spēka. Bet arī problēmu slēpšana neatrisinās neko – agrāk vai vēlāk būs jāskatās tām acīs. Ja to darīsiet, atrisinājums atnāks. Jūsu optimisms būs galvenais instruments, kas palīdzēs virzīties uz priekšu. Neaizmirstiet arī svinēt mazos panākumus ikdienā.
Mežāzis
Jūsos būs liela tieksme būt izciliem, taču nepārslogojiet sevi līdz spēku izsīkumam. Izmantojiet savu potenciālu svarīgajās jomās un īstajiem mērķiem. Steiga var novest pie kļūdām, tāpēc neļaujiet tai jūs vadīt. Vienlaikus jutīsieties, ka neviens nespēj jūs apturēt, – un lielā mērā tā būs taisnība. Tomēr ik pa laikam palēniniet soli. Šīs nedēļas ļaus nostipri-nāt autoritāti apkārtējo acīs. Taču patiesais spēks būs spējā saglabāt līdzsvaru starp darbu un atpūtu.
Ūdensvīrs
Spīts un izturība būs jūsu sabiedrotie. Jums piemīt spēja neatlaidīgi iet uz mērķi, pat ja tas prasa ilgu laiku, – tā ir īpaša dāvana. Kā ierasts, būsiet dažus soļus priekšā citiem, un tas sniegs priekšrocības, bet reizē arī atšķirs, jo ne visi spēs jūs saprast. Neskrieniet pret straumi – ejiet savu ceļu un izvēlieties vieglāko plūdumu. Ja sajutīsiet nogurumu, ļaujiet sev izjust pauzi – tas nenozīmē atteikšanos no mērķiem. Svarīgi, lai jūsu ceļš būtu prieka pilns, ne tikai mērķtiecīgs.
Zivis
Neatlaidība būs jūsu stiprā puse – ar to sasniegsiet gandrīz visu, ko iecerēsiet. Veiksme būs jūsu pusē, un cilvēki uzticēsies. Tomēr būs tendence uzņemties par daudz un mēģināt visu izdarīt pašiem. Atcerieties – ne visu vajag nest vienatnē un lepnībai nav jātraucē pieņemt palīdzību. Jums nav jābūt visur un jādara viss vienlaikus. Šis laiks sniegs iespēju iemācīties sadalīt atbildību un rast vieglumu. Jūs atklāsiet, ka komanda spēj paveikt daudz vairāk nekā viens cilvēks.
