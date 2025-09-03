Kolaborācijas "Dark Energy Spectroscopic Instrument" (DESI) pētnieku grupa apstiprinājusi to, ka standarta kosmoloģiskais modelis atbilst Einšteina teorijai.
Konkrēta pētījuma ietvaros pētnieki izveidoja pagaidām vislielāko trīs dimensiju Visuma karti, kas aptver vismaz sešus miljonus galaktiku 11 miljardu kosmiskā laika gadu apjomā. Šī karte devusi iespēju novērot, kā galaktikas grupējas un kā laika gaitā mainījusies to struktūra, kas katrā ziņā ir ļoti svarīgs nosacījums kosmoloģijas modeļu pārbaudei. Uzsvērts, ka pētījuma galvenais mērķis bija apstiprināt tā dēvētā Lambda-Cold Dark Matter (LCDM) modeļa precizitāti – šis modelis apraksta visumu, kuru veido parastā matērija, tumšā matērija un tumšā enerģija. Šis modelis veic ļoti striktus pareģojumus saistībā ar tām kosmiskajām klasteru struktūrām, kam vajadzētu atbilst novērojamajiem datiem.
DESI novērojumi apstiprinājuši, ka kosmiskā struktūra patiešām attīstās atbilstoši LCDM modeļa pareģojumiem. Pētījums apliecinājis, ka tajā gadījumā, ja tumšajai enerģijai piemistu īpašības, kas atšķiras no tām īpašībām, kuras piemīt laiktelpai, vai arī tajā gadījumā, ja tumšā matērija būtu mainītās gravitācijas sekas, galaktiku klasteru struktūra izskatītos citādi. Dati krietni vien ierobežo iespējamos modificētos gravitācijas modeļus, izslēdzot lielāko vairākumu mūsdienu teoriju, kuras mēģinājušas apiet nepieciešamību pēc tumšās matērijas un tumšās enerģijas. Tādējādi Einšteina gravitācijā balstītais standarta kosmoloģiskais modelis turpina būt pagaidām labākais izskaidrojums redzamajam Visumam.
Un, lai arī joprojām vēl paliek neatbildēti jautājumi, iegūtie rezultāti uzsver to, ka patlaban Einšteina teorija un LCDM modelis ir mūsdienu kosmoloģijas centrs. Iespējams, drīz parādīsies jauni modeļi, kas spēs izskaidrot aktuālās anomālijas, taču pagaidām klasiskais modelis kosmosa aprakstīšanai paliek vissekmīgākais.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu