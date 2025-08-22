Krievija par aprisēm savā valstī daudz ko noklusē, taču to nedara sociālo tīklu lietotāji. 360TV Ziņas pētīja, ko par agresorvalsti un karu Ukrainā raksta cilvēki internetā.
Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās vērojams degvielas deficīts – Primorskā pie uzpildes stacijām veidojas garas rindas, bet piegādes pa kara traumēto dzelzceļu kavējas līdz pat divām nedēļām. Situācija tiek vērtēta kā pieaugoša problēma. Savukārt Aizbaikāla apgabalā degvielu pārdod tikai uz taloniem. 360TV Ziņas atgādina, ka Ukrainas dronu uzbrukumu rezultātā Krievijas naftas pārstrādes jaudas salīdzinājumā ar pagājušo gadu sarukušas par 13%.
Arī Krievijas iekšienē netrūkst negludumu. Maskavas apgabalā Istrā šovasar uzceltā jaunā valsts skola piesaistīja 500 skolēnu, taču vecāki neilgi pirms mācību gada sākuma uzzināja, ka valdība ēku pārdevusi privātam uzņēmumam. Tas nozīmē, ka mācību maksa turpmāk būs 10 tūkstoši ASV dolāru gadā, kas izraisījis vecāku sašutumu un pulcēšanos protesta akcijā.
Sociālo tīklu vērotāji dalās arī ar video, kurā redzams, kā Vladimirs Putins pērn saviem kolēģiem stāsta par gaidāmu Donalda Trampa rīcību – tūlīt pēc stāšanās prezidenta amatā panākt Volodimira Zelenska gāšanu. Tā nav noticis, un tagad tiek norādīts, ka Krievijas līderis meklē iespējas izvairīties no tikšanās ar Ukrainas prezidentu.
Tikmēr Ukraina turpina attīstīt savu militāro industriju. Šonedēļ veikts jaunās Ukrainā ražotās raķetes “Flamingo” izmēģinājums. Tā aprīkota ar 1150 kilogramu smagu kaujas galviņu un spēj darboties 3000 kilometru rādiusā. Raķetes maksimālais ātrums sasniedz 950 kilometrus stundā, kas padara to par divreiz jaudīgāku ieroci nekā amerikāņu Tomahawk.
Nozīmīgs simbolisks žests izskanējis arī diplomātiskajā laukā. Tikšanās laikā Baltajā namā Volodimirs Zelenskis Donaldam Trampam uzdāvinājis Ukrainas kara veterāna un parasportista Konstantīna Kartevceva golfa nūju. Kartevcevs, kurš kara sākumā zaudēja kāju, glābjot savus dienesta biedrus, pēcāk pievērsies golfa spēlei parasportā. Šo dāvanu komentētāji nodēvējuši par žestu, kas varētu mīkstināt Trampa attieksmi pret Ukrainu.
