Lielbritānijas riteņbraukšanas leģenda 45 gadus vecais Bredlijs Viginss savā autobiogrāfijā "Ķēde" ("The Chain") izkratījis sirdi un atklāti pastāstījis par savām atkarībām, kas bruņinieka titula īpašnieku no veiksmīga un tautā mīlēta sportista ar 15 miljonu sterliņu mārciņu kapitālu noveda līdz bezpajumtnieka statusam ar nakšņošanu parkā uz soliņa.
Viginss kļuva par pirmo britu, kurš uzvarējis prestižajā "Tour de France" velobraucienā, lielajā tūrē triumfējot 2012. gadā. Togad viņš Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīja arī zelta medaļu individuālajā braucienā, bet kopumā Viginss ir pieckārtējs olimpiskais čempions, četrreiz triumfējot arī treka sacensībās. Vien dažus gadus vēlāk viņš vienu no savām olimpiskajām godalgām izmantoja kā trauku, no kura šņaukt kokaīnu...
Riteņbraucēja karjeru Viginss noslēdza 2016. gadā, pārstāvot pašam piederošo komandu "Team Wiggins". Nākamie deviņi gadi izvērtās par murgu, kurus pašam atcerēties tagad nepatīk, tomēr viņš nolēmis neklusēt. Arī tāpēc, ka ar autobiogrāfiju ir iespējams nopelnīt un kaut daļēji uzlabot savu finansiālo stāvokli, jo pērn Viginss tika pasludināts par bankrotējušu. Daļu no 15 miljoniem viņš pazaudēja savā riteņbraukšanas komandā, pēc tās likvidēšanas paliekot parādā valstij vienu miljonu mārciņu nenomaksātos nodokļos. Savukārt pārējo nodzēra, iztērēja narkotikās un uzdzīvē. "Bija posms, kad uz divām nedēļām ieslēdzos viesnīcas numuriņā. Man līdzi bija 120 grami kokaīna. Negribēju iet ārā, negribēju nevienu redzēt, mana dzīve it kā izgaisa. Es brīnos, kā nenomiru," savā grēksūdzē raksta kādreizējā riteņbraukšanas zvaigzne. Kopš karjeras beigšanas viņš lielāko daļu laika pavadījis reibumā, bijuši rīti, kad viņa bērni domājuši, ka tēvs naktī būs nomiris. Bērnu klātbūtnē viņš arī savulaik iznīcinājis lielāko daļu no savām trofejām, tostarp 2012. gadā saņemto Britu sporta personības balvu un arī bruņinieka titula krustu.
Ilgi nav bijis jāgaida, lai viņa ģimene izjuktu, bet pēc bankrota pasludināšanas Viginss palicis arī bez jumta virs galvas, mitinājies pie paziņām vai apšaubāmos perēkļos.
Interesanti, ka no purva izkārpīties viņam līdzējusi cita riteņbraukšanas melnā avs – amerikānis Lenss Ārmstrongs, kuram par dopinga lietošanu tika atņemti septiņi "Tour de France" uzvarētāja tituli komplektā ar mūža diskvalifikāciju.
"Viņš mani apciemoja un piedāvāja palīdzību, arī apmaksāt ārstēšanos. Jūtos viņam parādnieks, jo šobrīd es atrodos situācijā, kurā varu saskatīt gaismu tuneļa galā. Zinu, ka cīņā vēl nav uzvarēts, taču man ir atbalsts un Lenss ir arī mans iedvesmas avots," Viginss cer, ka savas atkarības spēs uzveikt. Viņš neslēpj, ka pirmo reizi ar tām saskāries vēl agrā jaunībā, kad bijuši brīži, kad nav spējis pārtraukt dzeršanu. Sevi iegrožot viņam izdevies pēc dēla Bena piedzimšanas (viņš šobrīd ir daudzsološs jaunais riteņbraucējs), taču tad sekojuši depresijas posmi, tostarp pēc vectēva nāves. Viginss uzauga bez tēva, kurš arī bija profesionāls riteņbraucējs, bet ģimeni pameta, kad puikam bija divi gadi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu