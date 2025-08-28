"Šajā vasarā Krievijā gatavojas nosūtīt lielas armijas daļas uz Baltkrieviju. It kā ar mērķi piedalīties militārās mācībās. Bet mēs atceramies, ka tieši tas pats notika 2021. gadā, neilgi pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Vai arī šoreiz šie spēki ir paredzēti, lai uzbruktu Ukrainai? Varbūt… Bet varbūt nē. Varbūt tie domāti jums!" tā gada sākumā Minhenes drošības konferencē uzsvēra Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz saviem izlūkdienestiem.
Runa ir par Baltkrievijas un Krievijas kopīgajām armijas mācībām "Zapad 2025". No Kremļa propagandas, Krievijas un Baltkrievijas amatpersonu puses izskan pretrunīgi paziņojumi – no vienas puses mierinoši, no otras puses provokatīvi. "Mēs gatavojamies karam," tā augusta vidū savas valsts medijiem sacīja Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Hrenins. Kas par "Zapad" zināms šobrīd, kad līdz tā sākumam palicis pavisam nedaudz?
"Latvijas Avīzes" žurnālistam Mārim Antonevičam situaciju skaidro Zemessardzes štāba virsnieks, majors Jānis Slaidiņš un bijušais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Janis Garisons.
KLAUSIES:
Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.