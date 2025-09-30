Turpinoties Izraēlas sauszemes spēku ofensīvai, no Gazas pilsētas ir aizbēguši apmēram 800 000 palestīniešu, pirmdien pavēstīja ziņu avoti Izraēlas armijā.
24. septembrī ziņu avoti Izraēlas drošības spēkos lēsa, ka šīs ofensīvas dēļ no Gazas pilsētas aizbēguši 700 000 cilvēku.
Pirms ofensīvas sākuma Gazas pilsētā dzīvoja apmēram viens miljons iedzīvotāju un iekšēji pārvietotu cilvēku no pārējās Gazas joslas teritorijas.
Šie skaitļi nebija pārbaudāmi pēc neatkarīgiem avotiem. Vēl nav pieejamas jaunākās palestīniešu aplēses par to, cik cilvēku pametuši Gazas pilsētu.
Aculiecinieki apstiprina, ka Gazas pilsētu katru dienu turpina atstāt cilvēki, dodoties uz Gazas joslas dienvidiem, tomēr šo cilvēku skaits ir samazinājies.
Izraēlas armija pirms aptuveni divām nedēļām sāka sauszemes spēku ofensīvu Gazas pilsētā ar mērķi sagraut islāmistu kaujinieku grupējumu "Hamās". Šī ofensīva izraisīja masveida bēgšanu no pilsētas.
Netanjahu atbalsta Trampa plānu kara izbeigšanai Gazas joslā
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien Vašingtonā kopīgā preses konferencē ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas līderis piekritis viņa plānam, kas izbeigtu karu Gazas joslā.
Tramps pauda cerību, ka arī palestīniešu grupējums "Hamās" tam piekritīs.
Netanjahu pēcāk apstiprināja, ka Izraēla piekrīt Trampa plānam kara izbeigšanai Gazas joslā.
Pēc Trampa un Netanjahu tikšanās Baltajā namā tika publiskots Trampa virzītais 20 punktu plāns, kas paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, "Hamās" gūstā esošo ķīlnieku atbrīvošanu, "Hamās" atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz "pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku" izvietošanu un pārejas iestādes izveidi, ko vadītu Tramps.
Pēc Izraēlas spēku pakāpeniskas atkāpšanās Gazas joslā atkal ieplūstu palīdzība un investīcijas un palestīnieši netiktu spiesti atstāt šo teritoriju, bet gan mudināti palikt un veidot labāku Gazas joslu, teikts Trampa plānā.
